Vacanza in Sardegna per la figlia di Eto’o

Annie Eto’o Barranca nei giorni scorsi ha denunciato il padre Samuel, ex calciatore di Barcellona ed Inter, per il mancato pagamento dell’assegno di mantenimento.

La ragazza ha 21 anni, è cresciuta a Iglesias. Trascorrerà le vacanze in Sardegna nella casa dei nonni. «Mia madre ha avuto una relazione durata un anno. Si volevano molto bene. Lei mi è sempre stata molto vicina. Non mi ha fatto mancare niente», racconta la figlia del fuoriclasse camerunense.

L’ex atleta non hai mai pagato l’assegno da 10mila euro mensili. La giovane si è rivolta al giudice. Annie, che studia marketing e comunicazione a Milano, è nata dalla relazione tra Anna Barranca e Samul Eto’o.

Domani l’intervista integrale su L’Unione Sarda in edicola e nell’edizione digitale del giornale.