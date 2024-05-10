Una bimba interrompe Papa Francesco: "Dov'ero rimasto?"

(Agenzia Vista) Roma, 10 maggio 2024 Una bimba interrompe Papa Francesco agli Stati Generali della Natalità: “Dov’ero rimasto?” “Come stai?”, Papa Francesco interrompe così il suo discorso agli Stati Generali della Natalità, all’Auditorium della Conciliazione a Roma. Il Santo Padre, intento a leggere le parole preparate per l’occasione, ha ricevuto sul palco una bimba che, a sorpresa, si è presentata nelle sue vicinanze. “Dov’ero rimasto?”, ha poi aggiunto Papa Francesco, proseguendo nella sua lettura. / YouTube Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev