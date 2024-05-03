Folla di fedeli nel cammino dei Martiri Turritani a Balai

Il viaggio dei Santi Martiri Turritani è cominciato. Una immensa folla di fedeli ha seguito il cammino in processione partito dalla basilica di San Gavino verso la chiesa di Balai vicino, un percorso di fede e tradizione, accompagnato dai gruppi in costume, Intragnas ed Etnos, la banda musicale della città di Sennori, un lungo corteo composto dai comitati di bandiera guidato dai sacerdoti don Boniface Da e monsignor Salvatore Masia che hanno concelebrato la messa officiata dal parroco don Giovanni Falconi.

Per la città di Porto Torres rappresenta un momento di particolare devozione verso i santi Gavino, Proto e Gianuario, da sempre venerati e amati dalla comunità. Presenti le autorità civili e militari e il sindaco Massimo Mulas. La processione è stata preceduta dalla santa messa.