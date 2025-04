Il cardinale Angelo Becciu conferma di ritenere di dover essere ammesso al Conclave. In alcune dichiarazioni rilasciate a Reuters afferma che il suo ruolo è cambiato da quella sera del 2020, quando il Papa lo privò dei diritti del cardinalato. E oltre a confermare quanto già dichiarato – che non c'è stata "alcuna esplicita volontà" di escluderlo dal conclave e non gli è mai stato chiesto di rinunciare al privilegio per iscritto – aggiunge che il Papa sarebbe stato vicino a prendere una decisione sul suo status.

Dice di aver incontrato il Papa a gennaio, prima del ricovero a Gemelli a febbraio, e cita le sue parole: «Penso di aver trovato una soluzione». Afferma di non sapere se il Papa gli abbia lasciato istruzioni scritte su questo aspetto.

«Saranno i miei confratelli cardinali a decidere», conclude Becciu in attesa della discussione nelle congregazioni pre-Conclave.

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata