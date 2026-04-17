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Nuoto.
18 aprile 2026 alle 00:49

Zucca agli Assoluti sesta nei 200 rana 

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Quarta nei 100 rana, sesta nei 200. Ai campionati italiani assoluti primaverili, un altro bel risultato per Francesca Zucca sta dando il meglio di sé per essere all’altezza della sua amica Sara Curtis, decisamente l’atleta di copertina di questa edizione (ieri il record italiano sui 50 stile libero, dopo quello dei 50 dorso). L’esperina in forza alle Fiamme Azzurre, ottava in 2'30”40 in qualificazione, si è migliorata in finale con 2’27”73 (il tempo di accredito), a 73 centesimi dal bronzo. Oggi a Riccione l’ultima fatica, nei 50, probabilmente la gara meno adatta alle caratteristiche dell’allieva di Marco Cara, che troverà in vasca anche Martina Fanunza (Promogest).

Nel programma odierno anche i 200 dorso, in cui Anna Conti (Sport Full Time) si gioca le migliori chance, dopo il ° posto nei 100 con un per lei non brillantissimo 1'04”39. Dalle 10, sui blocchi anche la quindicenne dell’Esperia, Silvia Piras, nei 400 stile libero.

Poco dopo (10.36) nei 400 misti scenderà in acqua il giovane Tommaso Delogu (2008, Sport Full Time).

L’attenzione, però, sarà soprattutto sui 1500 stile libere con i due azzurri di Cagliari, Marcello Guidi (RN Cagliari-Fiamme Oro) e Fabio Dalu (Esperia-Esercito) che, poco dopo le 19, cercano un risultato di prestigio. Guidi si presenta con il quarto tempo di accredito, Dalu (che ha rinunciato alla prima prova della Coppa Len in acque libere, vinta lo scorso anno), il settimo.

Infine, nelle gare di ieri, bellissima prestazione del classe 2006 della Sport Full Time, Pietro Murgia, che si è migliorato di un secondo e mezzo nei 200 rana, nuotando in 2'22”10 (29° posto).

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