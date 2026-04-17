«Asili nido e università gratis» 

Alcune misure contro lo spopolamento saranno contenute direttamente nella variazione di bilancio da 750 milioni di euro, intanto il Pd lancia il suo piano. Un pacchetto che prevede l’azzeramento delle rette per gli asili nido e le università, il sostegno alla natalità e alla procreazione medicalmente assistita. Ma anche alla fruizione dei centri estivi. A supporto, tre testi di legge: uno, quello sui centri estivi, già diventato legge in Consiglio regionale e prevede la copertura totale o parziale delle rette di frequenza. Obiettivo del piano, trasformare l’Isola in un territorio in cui l’istruzione e il sostegno alla genitorialità siano diritti universali e garantiti. L’intera proposta nasce da un dato importante: 100mila abitanti in meno negli ultimi dieci anni. «Una valanga inarrestabile, e per lo più sono giovani: giovani che nascono in meno e giovani che vanno via. Dobbiamo agire su tutta l’età da 0 a 24 anni», sostiene il capogruppo in Consiglio Roberto Deriu.

Il programma

Per questo – spiega la presidente della commissione Istruzione Camilla Soru – «abbiamo proposto il programma “0-24” che garantisce l’accesso gratuito e universale all’asilo nido. Il dato economico non deve essere un ostacolo. In questo ragionamento educativo complessivo si inserisce anche la legge sui centri estivi: non sono un aiuto alle famiglie per “parcheggiare” i bambini ma un prezzo dell’educazione che ha un grande valore e crea diseguaglianze se non è accessibile gratuitamente a tutti». Nella fascia tra 19 e 24 anni, continua Soru, «circa la metà dei ragazzi non si iscrive all’università, questo ha origini molteplici e una fondamentale è economica, e su questa dobbiamo intervenire: ci sono tanti ragazzi in condizioni di grandi fragilità che rinunciano a iscriversi e questo per una regione virtuosa non è accettabile».

Il programma rappresenta, ha detto il deputato e segretario regionale del partito Silvio Lai, «un vero e proprio cambio di paradigma per salvare la Sardegna dall’inverno demografico».

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