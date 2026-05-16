Volo salvavita per una neonata 

L’attivazione, l’organizzazione del trasferimento e il volo: si è conclusa in poche ore l’operazione di soccorso aereo condotta dall’Aeronautica Militare per salvare una neonata di appena un giorno di vita, che aveva bisogno di cure specialistiche urgenti.

Il soccorso è stato effettuato dal 31° stormo con il trasferimento della piccola, proveniente da un ospedale cittadino, fino all’aeroporto di Milano Linate e il successivo ricovero della piccola all’ospedale pediatrico San Donato. La neonata durante il viaggio è stata protetta da un’apposita culla termica e assistita da un’equipe medica compost da due specialisti. Presente anche il padre. Le operazioni per il trasferimento sono state coordinate dalla Prefettura di Cagliari in contatto con la sala situazioni di vertice del comando della Squadra Aerea e della sala operativa dell’Aeronautica Militare.

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