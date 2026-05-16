Auto a 100 all’ora sui passanti: otto feriti, gravissima una donna 

Modena. Un tranquillo sabato pomeriggio trasformato in pochi secondi in una scena di panico nel pieno centro di Modena, con una Citroën C3 lanciata a 100 chilometri all’ora su un marciapiede e il conducente che, dopo l’impatto, ha aggredito alcuni passanti con un coltello. È di otto feriti, cinque donne (una tedesca e una polacca) e tre uomini, di cui quattro in condizioni gravi e uno gravissimo il bilancio di quanto accaduto ieri attorno alle 16,30 in via Emilia Centro, zona pedonale e commerciale della città.

L’investitore si chiama Salim Elkoudri, un italiano di origine marocchina di 31 anni: secondo quanto si apprende, sarebbe stato in cura psichiatrica. La sua posizione è ora al vaglio degli investigatori, che dovranno chiarire la dinamica dei fatti e le eventuali responsabilità.

Ferite e soccorsi

La ferita più grave è una donna di 55 anni che dopo l’impatto è stata trovata stesa sotto la vetrina di un negozio di abbigliamento: ha riportato lesioni serissime, tra cui l’amputazione delle gambe. È stata trasportata in elicottero all’ospedale Maggiore di Bologna, dove si trova in condizioni critiche. Sempre al Maggiore è ricoverato in Rianimazione un uomo di 52 anni, anch’egli in gravi condizioni.

Altri due feriti gravi si trovano all’ospedale di Baggiovara: una donna di 53 anni e una di 69, mentre un uomo di 69 anni risulta in condizioni meno critiche ma comunque sotto osservazione. Al Policlinico di Modena sono invece ricoverate tre persone – una 27enne, una 47enne e una 71enne – le cui condizioni, pur serie, non sarebbero tali da far temere per la vita.

Secondo quanto riferito dalle autorità sanitarie dell’Ausl, tutti i feriti sono stati raggiunti e soccorsi in pochi minuti dopo l’allarme, con un massiccio intervento di ambulanze, automediche ed elisoccorso. Alcuni passanti hanno tentato immediatamente di prestare i primi soccorsi alle vittime, anche prima dell’arrivo dei sanitari, in una scena descritta dai testimoni come “caotica e drammatica”.

«Mi ha accoltellato»

«Mentre cercavo di soccorrere la signora con le gambe amputate – ha raccontato Luca Signorelli, tra i primi a intervenire dopo l’investimento – il conducente è scappato. Lo abbiamo inseguito. È sparito dietro alcune auto e poi è riapparso con un coltello in mano. Mi sono arrivati due fendenti, uno alla testa e uno al torace. Poi sono riuscito a bloccarlo con l’aiuto di altri passanti». Elkoudri è stato successivamente fermato dalle forze dell’ordine.

La scena si è consumata in una delle zone più frequentate della città, tra negozi, turisti e locali affollati per l’aperitivo. In pochi istanti, il normale flusso del sabato pomeriggio si è trasformato in un’emergenza diffusa, con persone travolte mentre passeggiavano o facevano shopping. «Ho visto l’auto arrivare sul marciapiede, puntava dritto verso la gente», hanno raccontato alcuni testimoni. Un altro ha riferito di essersi salvato solo gettandosi all’interno di un negozio quando ha visto il veicolo accelerare.

Le indagini sono ora concentrate sull’esatta dinamica dell’accaduto e sulle condizioni psicofisiche del conducente al momento del gesto. Non si esclude alcuna pista, mentre la città resta sotto choc per una violenza improvvisa che ha trasformato una giornata ordinaria in un’emergenza sanitaria e sociale di grande gravità.

Le reazioni

Il sindaco di Modena, Massimo Mezzetti, ha seguito l’evolversi della situazione ed è stato in contatto con la presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi. «È un fatto gravissimo, bisogna capire la natura dell’accaduto - ha dichiarato – In questo momento il pensiero va ai feriti». Mazzetti ha inoltre ringraziato i cittadini intervenuti per fermare l’aggressore, definendo il loro gesto un esempio di «grande coraggio e senso civico».

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