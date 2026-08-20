Volo per Tel Aviv, i Pro Pal con le bandiere 

Il Giovedì bianco contro il genocidio a Gaza da una parte; la vertenza interna dei lavoratori dall’altra. All’aeroporto di Cagliari la prima si vede, con le bandiere dei Pro Pal sventolate contro gli israeliani che ieri mattina hanno preso il volo per Tel Aviv; la seconda continua a muoversi sottotraccia dopo che Sogaer, il gestore dello scalo, ha stracciato il pre-accordo firmato a giugno con i sindacati.

Nella zona delle partenze, gli attivisti sono soprattutto donne. Hanno in mano anche un volantino con i colori della Palestina. «Siamo qui perché questo aeroporto accoglie turisti israeliani, in gran parte complici o colpevoli di crimini contro l’umanità», è il riferimento ai militari in vacanza nell’Isola. La fila della protesta è ordinata. Si canta con il ritmo scandidato al pianoforte. Tiene una bandiera pure la cantante Rossella Faa: «Siamo un muro permeabile di coscienza».«Siamo pacifisti, non possiamo che essere qui», dicono Ennio Cabiddu e Pierpaolo Loi.

Al Mameli la mattina scorre tranquilla. Il penultimo giovedì del mese è un giorno di fila, una volta superato il primo varco. Ma solo perché i passeggeri sono tantissimi. Grossi ritardi non se ne sono registrati. Nemmeno cancellazioni. Ma la calma dello scalo è solo apparente. I sindacati stanno lavorando alla prima data utile per proclamare lo sciopero. L’8 settembre sembra quella più probabile. A giugno l’accordo era fatto su indennità per ferie, lavoro domenicale e lavaggio dei dispositivi di protezione individuale. In ballo c’era anche un bonus per compensare il mancato premio di risultato per il 2025 e fissa una quota sul 2026. Tutto saltato. Mandato in aria dal management. Adesso la resa dei conti.

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