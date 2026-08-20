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Mamoiada
21 agosto 2026 alle 00:38

«Salviamo le vigne e il paesaggio dalle pale» 

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«Invitiamo tutte le aziende vitivinicole della Barbagia e della Sardegna a unirsi a noi in questa battaglia che dev’essere di tutti. Chiediamo a tutti gli enti preposti che ogni scelta sul futuro energetico e urbanistico della Sardegna sia guidata da criteri di trasparenza, pianificazione e partecipazione». È uno dei passaggi dell’appello lanciato dai viticoltori di Mamoiada, che chiedono il rispetto delle norme sul paesaggio e urbanistiche per contrastare la speculazione energetica nell’isola e salvaguardare l’ambiente e le produzioni di eccellenza.

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