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San Martino.
28 ottobre 2026 alle 00:56

Visite senologiche gratuite e corrette tecniche di allattamento 

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Un incontro dedicato alle neo mamme e a quelle che stanno per diventarlo. L’appuntamento con “La salute del seno: conoscenza, ascolto, cura” è venerdì dalle 15 alle 18 nel giardino dell’ospedale San Martino, ingresso da via Rockefeller.

L’evento è organizzato dalla struttura complessa di Ginecologia e Ostetricia, diretta da Francesca Campus, e dalla struttura semplice dipartimentale di Senologia, guidata da Luciano Curella, in occasione della “settimana mondiale dell’allattamento materno” e dell’Ottobre rosa per la prevenzione al tumore al seno.

Gli operatori illustreranno le tecniche di allattamento e spiegheranno le manovre di disostruzione di un corpo estraneo nelle vie respiratorie del bambino.arà anche l’occasione per una visita senologica gratuita (per prenotarsi chiamare lo 0783 317203 dalle 8 alle 14).Le attività sono organizzate in collaborazione con la Lilt e la Pro Loco di Arborea che organizzerà un aperitivo naturale a base dei prodotti offerti dalla 3A - latte Arborea.

RIPRODUZIONE RISERVATA

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