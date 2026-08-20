SFOGLIA IL QUOTIDIANO
logo
logo
VaiOnline
Il rinnovo.
21 agosto 2026 alle 00:37

Violenza di genere, nuovo patto tra l’Arma e Donne al traguardo 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Un nuovo patto con l’obiettivo di promuovere azioni condivise per la prevenzione e il contrasto del fenomeno della violenza di genere, intrafamiliare, assistita e degli atti persecutori. Il protocollo d’intesa, stipulato nel 2023 tra l’Arma dei carabinieri e l’associazione Onlus “Donne al traguardo”, è stato rinnovato per altri due anni. La firma per il prolungamento dell’accordo è stata siglata nella caserma “Zuddas” di via Sonnino. Il protocollo è stato poi diramato a tutti i presidi regionali per migliorare i rapporti di collaborazione. Nello specifico, i carabinieri si impegnano a favorire la relazione diretta tra le vittime e le operatrici del Centro Antiviolenza, fornendo contatti e informazioni sui servizi gratuiti del centro. I militari promuoveranno attivamente azioni di sensibilizzazione e prevenzione con il Centro Antiviolenza. Verrà mantenuto un canale comunicativo attivo con le operatrici del centro sui casi condivisi al fine di garantire al meglio la tutela delle vittime. I carabinieri interverranno con i propri mezzi nei casi in cui la donna tema per la propria incolumità. Infine l’Arma informerà gli autori di violenza del percorso di intervento volto al loro sostegno e recupero condotto dall’associazione “Donne al traguardo”.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

L’assessorato alla Sanità: «Nessuna emergenza, il sistema regge, presto nuovi medici»

Da Cagliari i pazienti a Isili e Muravera

L’Asl 8: carenze negli ospedali e nelle strutture socio-assistenziali 
Cristina Cossu
I viticoltori del paese lanciano una campagna anti speculazione

«Sul futuro energetico e urbanistico dell’Isola decidano solo i sardi»

Mamoiada difende le vigne  e le produzioni della nostra regione 
Gianfranco Locci
L’indagine

Auto rubate e passamontagna

Quattro ritrovamenti sospetti in un mese: scatta l’allarme rapine 
Andrea Manunza
Effetto domino

I migranti indietro anche da Finlandia e Svezia

Le cancellerie hanno annunciato il trasferimento dei “dublinanti” verso l’Italia 
Il conflitto

Trump annuncia il “D-Day” contro l’Iran

Il presidente Usa: guerra economica e nuove sanzioni per isolare Teheran 