Violenza di genere, nuovo patto tra l’Arma e Donne al traguardo 

Un nuovo patto con l’obiettivo di promuovere azioni condivise per la prevenzione e il contrasto del fenomeno della violenza di genere, intrafamiliare, assistita e degli atti persecutori. Il protocollo d’intesa, stipulato nel 2023 tra l’Arma dei carabinieri e l’associazione Onlus “Donne al traguardo”, è stato rinnovato per altri due anni. La firma per il prolungamento dell’accordo è stata siglata nella caserma “Zuddas” di via Sonnino. Il protocollo è stato poi diramato a tutti i presidi regionali per migliorare i rapporti di collaborazione. Nello specifico, i carabinieri si impegnano a favorire la relazione diretta tra le vittime e le operatrici del Centro Antiviolenza, fornendo contatti e informazioni sui servizi gratuiti del centro. I militari promuoveranno attivamente azioni di sensibilizzazione e prevenzione con il Centro Antiviolenza. Verrà mantenuto un canale comunicativo attivo con le operatrici del centro sui casi condivisi al fine di garantire al meglio la tutela delle vittime. I carabinieri interverranno con i propri mezzi nei casi in cui la donna tema per la propria incolumità. Infine l’Arma informerà gli autori di violenza del percorso di intervento volto al loro sostegno e recupero condotto dall’associazione “Donne al traguardo”.

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