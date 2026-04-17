Villa Boldetti, quale gestione? 

Sono ancora tanti gli interrogativi che ruotano sul futuro della Villa Boldetti e sul suo immenso parco. L’antica e prestigiosa Villa, dislocata in via Cattaneo e il suo grande parco che confina con la via Trexenta, sono oggetto di numerosi interrogativi relativi alla gestione dei locali e del parco. Ad oggi, infatti, l’unica certezza è l’accordo fra Comune e Aspal, per dislocare in una parte della Villa il nuovo centro per l’impiego, ospitato attualmente in via Ada Negri.

Gremio dei contadini

Una parte del parco che confina con la via Trexenta ed alcuni locali adiacenti, ospita invece, da moltissimo tempo, l’associazione dell’antico Gremio medioevale dei Contadini e dei Vignaioli, che con cura si occupa della manutenzione di alcune strutture e di una parte del parco. Il Gremio non è stato ancora convocato dall’amministrazione comunale per il rinnovo della convenzione. «Non abbiamo ricevuto ancora alcuna comunicazione - ha commentato il presidente Luigi Contu - in merito alla convenzione. Aspettiamo fiduciosi una imminente riunione o convocazione. Stiamo continuando a lavorare su diverse iniziative per valorizzare il parco e il lavoro che svolgiamo da anni per la comunità». L’Università della terza età, guidata dal professor Luciano Peddis, ha ricevuto una comunicazione del Comune per siglare un accordo tale da permettere alla associazione di potere contare su una nuova sede. «Qualche giorno fa, abbiamo ricevuto una comunicazione del Comune - ha spiegato Luciano Peddis - con la quale veniva confermata la nostra convenzione per ospitare la nuova sede della Università. Sappiamo che potremmo contare su una parte del parco e su alcuni locali adiacenti. Per noi è importante questa convenzione perché la nostra Università conta oltre duecento iscritti e non abbiamo una sede vera e propria. Se non fosse giunta questa soluzione saremo stati costretti a rinunciare a tantissime iniziative che portano lustro e prestigio alla città».

Il Comune

L' amministrazione comunale, in particolare, gli assessorati interessati, quello all’Ambiente e quello al Patrimonio, preferiscono non rilasciare dichiarazioni almeno sino al passaggio della delibera sulla Villa Boldetti in Giunta. La minoranza invece, preferisce approfondire l'argomento: «Siamo a conoscenza della convenzione da rinnovare al Gremio dei Contadini e dei Vignaioli – ha sottolineato Luigi Biggio, consigliere di opposizione – ma non sapevamo della sede della Università della terza età. Faremo alcune verifiche in merito alla gestione della Villa Boldetti». L’indice dell’attenzione è puntato tutto sulla delibera a breve al vaglio dell’esecutivo guidato da Mauro Usai, con la quale si farà chiarezza sulla gestione del parco e di alcuni dei locali adiacenti la prestigiosa Villa Boldetti, interessata da una serie di importanti lavori di riqualificazione che si sono conclusi sei mesi fa.

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