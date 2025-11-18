VaiOnline
Quartucciu.
19 novembre 2025 alle 00:33

Vigili urbani in servizio solo 4 giorni su 7 

Mancano agenti e il Comune non può assumere: turnazioni impossibili 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Qualcuno parcheggia l’auto davanti al cancello di casa? A Quartucciu bisogna solo sperare che non lo faccia il giovedì e nemmeno nel fine settimana, sabato e domenica e venerdì sera. Perché l’unica soluzione per potere entrare nella propria abitazione, sarebbe rivolgersi ai carabinieri, già impegnati in cose ben più gravi.

Questo perché in città gli agenti di Polizia locale sono in servizio quattro giorni su sette e in alcuni di questi solo la mattina o solo il pomeriggio.Così in caso di incidenti o altri problemi bisogna arrangiarsi o sperare, appunto, in un intervento delle forze dell’ordine se non sono impegnate altrove. Un problema annoso legato ai limiti alle assunzioni che vede in servizio soltanto 7 agenti più il comandante.

Proteste

«Purtroppo è una cosa risaputa che i vigili non ci sono» commenta Salvatore Deidda mentre osserva i lavori di potatura dei pini in via Rosselli, «se capita qualcosa non si sa a chi ti devi rivolgere. Mi è successo di trovare un’auto davanti a mio cancello e che al Comando non rispondessero e quel giorno non sono potuto uscire». Poco distante passa Pina Perra che commenta, «l’assenza dei vigili è un disagio che altro dire. Purtroppo è da anni che la situazione è questa».

Le carenze

Anche perché di norma ci dovrebbe essere un vigile ogni mille abitanti, mente Quartucciu che di abitanti ne ha 12.800 di agenti ne ha soltanto 7 che se si considera anche chi sta in ufficio, mentre in strada sono pure meno. «Sarebbe importante che fossero più presenti anche nei giorni che sono in servizio» sottolinea Loredana Sanna, «dovrebbero sorvegliare ad esempio i parchi, dove la sera si raduna brutta gente e spesso siamo costretti ad andare via per non incappare in spiacevoli episodi».

Il sindaco

Sulla questione il sindaco Pietro Pisu spiega: «Non ci sono fondi per pagare le turnazioni. Dovremmo avere una dotazione organica tale da fare turnare mattina e sera, invece non possiamo assumere vigili perché abbiamo un limite assunzionale che lo impedisce. È chiaro che siamo sotto organico ma non possiamo andare oltre ed è un problema che hanno tutti i Comuni “medi” ed è un problema che si ripercuote sui cittadini». In totale i dipendenti del Comune di Quartucciu, vigili compresi, sono 69. Oltre non si può andare per cui per un vigile in più bisognerebbe rinunciare a un dipendente in un altro settore.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

ARTICOLI CORRELATI

Nel 2024, a fronte di 141 prelievi effettuati in Sardegna, in 44 casi i beneficiari sono stati individuati in altre regioni

Allarme sui trapianti: un organo su tre finisce fuori dall’Isola

Gli organici ridotti vanificano la notevole generosità dei sardi 
Sara Marci
Per chi frequenta la scuola di specializzazione sono assegnati massimo ottocento assistiti

«Costretto a lasciare i miei pazienti:  assessore, ci ascolti»

L’appello del dottor Zuncheddu, medico di famiglia a Guspini 
Mariella Careddu
Le previsioni

Nuvole e pioggia, l’Isola apre l’ombrello

Lo scatto satellitare: la sabbia in arrivo dal nord Africa ricopre il cielo sardo 
Il caso

«Trame contro Giorgia», crisi Colle-FdI

Bignami accusa un consigliere di Mattarella. Duro il Quirinale: «Ridicolo» 
Milano

Pestato e accoltellato da 5 ragazzi

Studente 22enne rischia di rimanere invalido, arrestati gli aggressori 