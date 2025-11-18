Vigili urbani in servizio solo 4 giorni su 7 

Qualcuno parcheggia l’auto davanti al cancello di casa? A Quartucciu bisogna solo sperare che non lo faccia il giovedì e nemmeno nel fine settimana, sabato e domenica e venerdì sera. Perché l’unica soluzione per potere entrare nella propria abitazione, sarebbe rivolgersi ai carabinieri, già impegnati in cose ben più gravi.

Questo perché in città gli agenti di Polizia locale sono in servizio quattro giorni su sette e in alcuni di questi solo la mattina o solo il pomeriggio.Così in caso di incidenti o altri problemi bisogna arrangiarsi o sperare, appunto, in un intervento delle forze dell’ordine se non sono impegnate altrove. Un problema annoso legato ai limiti alle assunzioni che vede in servizio soltanto 7 agenti più il comandante.

Proteste

«Purtroppo è una cosa risaputa che i vigili non ci sono» commenta Salvatore Deidda mentre osserva i lavori di potatura dei pini in via Rosselli, «se capita qualcosa non si sa a chi ti devi rivolgere. Mi è successo di trovare un’auto davanti a mio cancello e che al Comando non rispondessero e quel giorno non sono potuto uscire». Poco distante passa Pina Perra che commenta, «l’assenza dei vigili è un disagio che altro dire. Purtroppo è da anni che la situazione è questa».

Le carenze

Anche perché di norma ci dovrebbe essere un vigile ogni mille abitanti, mente Quartucciu che di abitanti ne ha 12.800 di agenti ne ha soltanto 7 che se si considera anche chi sta in ufficio, mentre in strada sono pure meno. «Sarebbe importante che fossero più presenti anche nei giorni che sono in servizio» sottolinea Loredana Sanna, «dovrebbero sorvegliare ad esempio i parchi, dove la sera si raduna brutta gente e spesso siamo costretti ad andare via per non incappare in spiacevoli episodi».

Il sindaco

Sulla questione il sindaco Pietro Pisu spiega: «Non ci sono fondi per pagare le turnazioni. Dovremmo avere una dotazione organica tale da fare turnare mattina e sera, invece non possiamo assumere vigili perché abbiamo un limite assunzionale che lo impedisce. È chiaro che siamo sotto organico ma non possiamo andare oltre ed è un problema che hanno tutti i Comuni “medi” ed è un problema che si ripercuote sui cittadini». In totale i dipendenti del Comune di Quartucciu, vigili compresi, sono 69. Oltre non si può andare per cui per un vigile in più bisognerebbe rinunciare a un dipendente in un altro settore.

