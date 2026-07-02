Vigile del fuoco e il cane Perla in pensione 

Mezzi schierati nel piazzale e tutte le sirene dei mezzi di soccorso accese. È stato il saluto caloroso che i vigili del fuoco del comando provinciale di Oristano due giorni fa hanno riservato al collega Giuseppe Giovanni Casella che, dopo 33 anni, ha concluso il suo ultimo turno di lavoro. Pe lui e la sua splendida collega a quattrozampe “Perla” inizia la meritata pensione.

A partire dal 1993, Casella ha svolto varie mansioni e prestato servizio in diverse emergenze regionali e nazionali, mostrando particolare abilità nel ruolo autista in particolare dei cosiddetti mezzi speciali (autoscala ed autogru). Inoltre è stato lui a introdurre per la prima volta nella provincia di Oristano, l’unità cinofila diventando conduttore di Perla, entrambi del nucleo cinofili regionale. Si è occupato di numerosi casi di ricerca persona con impegno e dedizione «raggiungendo ottimi risultati» fanno sapere dal comando dei vigili del fuoco di Oristano.

Il saluto di mercoledì sera è stato anche l’occasione per l’avvicendamento con Michele Cannea e la sua Emma che continueranno a garantire la presenza sul territorio provinciale di unità cinofila altamente qualificata. ( v. p. )

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