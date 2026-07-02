Continuità territoriale, cancellati quattro voli su Roma e Milano 

Mattinata da incubo per la continuità territoriale nell’aeroporto di Elmas. Quattro i voli di Aeroitalia complessivamente cancellati sulle tratte Cagliari-Milano e Cagliari-Roma, causando disagi non solo per i turisti, ma soprattutto per i tanti sardi in partenza o di ritorno per l’Isola. Il primo stop ha riguardato il diretto per la Capitale, il primo della giornata, in programma alle 6 del mattino. I passeggeri sono stati “riprotetti” sul collegamento delle 9, partito poi alle 9.35 con conseguenti disagi per tutti. Stessa sorte anche per il primo volo della giornata per Milano Linate, in programma alle 7 e mai decollato. I viaggiatori, in questo caso, sono stati dirottati sul successivo delle 8 ma partito alle 8.15. Sono stati cancellati anche i due voli inversi: quello da Roma Fiumicino, che sarebbe dovuto atterrare alle 9.20, e quello da Milano Linate, che sarebbe dovuto atterrare alle 10.30. Proseguono così le difficoltà nei collegamenti in continuità territoriale di Aeroitalia. Ieri i ritardi che si sono protratti per tutta la giornata: il volo Cagliari-Roma delle 11.30 è partito alle 12.45, quello delle 13 alle 14.10, quello delle 15.30 alle 17.15 e così via. Problemi anche sulla tratta per Linate. Su alcuni voli il vettore è riuscito a contenere i ritardi, su altri no, come nel caso delle 16.40 partito alle 18.10. Si erano registrati disagi anche nella notte precedente con il super-ritardo del volo delle 21.30 dal capoluogo lombardo, decollato solo a mezzanotte e mezza e atterrato a Elmas all’una e 55.

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