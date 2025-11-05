VaiOnline
Olbia.
06 novembre 2025 alle 00:34

Vigile aggredito, indagato un rapper 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Il rapper Diss Gacha (Gabriele Pastero, 24 anni, piemontese) è indagato per l’aggressione ai danni di un caposquadra dei Vigili del Fuoco avvenuta il 17 agosto dello scorso anno a Olbia durante un concerto della manifestazione Red Valley. Stando ad alcuni atti notificati in queste ore dalla Procura di Tempio, il nome del cantante è nel registro degli indagati insieme a quello di due addetti alla sua sicurezza. Il sostituto procuratore Alessandro Bosco ha firmato degli atti che sono stati notificati in studi legali di Olbia. L’inchiesta, basata sulle attività condotte dalla Polizia di Stato, descrive una aggressione ai danni del caposquadra, preso di mira nel pieno svolgimento delle sue funzioni. I reati ipotizzati sono lesioni, minacce e oltraggio. La vittima, si legge nelle contestazioni, è qualificata come pubblico ufficiale e l’intera vicenda viene ricostruita mettendo l’accento sui danni subiti dal una persona che stava operando, secondo il pm, per garantire la sicurezza di tutti. Il caposquadra dei Vigili del Fuoco del Distaccamento di Olbia, stando alle indagini, avrebbe invitato delle persone a non sostare nelle zone “cuscinetto” intorno al palco, spazi destinati a tutte le attività degli operatori incaricati della sicurezza e di eventuali interventi di soccorso. Il vigile del fuoco è stato malmenato e spintonato da persone che erano presenti sotto il palco del concerto. Secondo il pm Alessandro Bosco tra queste c’era anche Gabriele Pastero. Le organizzazioni sindacali del Corpo dei Vigili del Fuoco avevano annunciato azioni legali a tutela della vittima della presunta aggressione.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Personaggi

La seconda vita di Nello, dal canile a casa Canalis

l De Roberto a pagina 13
L’inchiesta

Beni per due milioni sequestrati ai due capi dei narcotrafficanti

Duro colpo dopo i 27 arresti per l’operazione “Primavera fredda” 
Luigi Almiento
regione

Un’altra legge sarda impugnata a Roma

Ricorso del Governo contro la manovrina estiva per una norma sul reddito sociale 
Roberto Murgia
regione

Insulti sessisti a Todde, coro di sdegno

Lai (Pd): dov’è la parità? Deidda (FdI): offese gratuite. I sindacati: violenza assurda 
Lorenzo Piras
Inchiesta

Rifiuti e caro Tari: caccia a chi non paga e tariffa puntuale

«A Sinnai bollette meno salate per chi è più bravo a differenziare» 
Marco Noce
Capodanno

Alghero fa ballare tutta l’Italia con Gabry Ponte

Si inizia il 29 con Raf, il 30 serata dedicata agli amanti del rap 
Caterina Fiori
Il caso

Almasri arrestato a Tripoli: «Un criminale»

A gennaio rimpatriato dall’Italia con volo di Stato. Conte e Schlein: «Una vergogna» 