Personaggi
06 novembre 2025 alle 00:38

La seconda vita di Nello, dal canile a casa Canalis 

Dal rifugio della Lida di Olbia alla copertina di Vanity Fair tra le braccia di Elisabetta Canalis: è la seconda vita, molto glamour, di Nello, uno dei tanti cagnetti abbandonati e salvati dai volontari che cinque anni fa è stato adottato dalla showgirl sarda. «Nello vive per me, mi segue ovunque», racconta nell’intervista Elisabetta Canalis che è da anni sostenitrice del rifugio olbiese. Per Cosetta Prontu, responsabile del centro, che accoglie 530 cani e 285 gatti, la prova che per i “fratelli minori” c’è sempre la possibilità di una seconda vita.

