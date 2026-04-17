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18 aprile 2026 alle 00:52

Viabilità, un milione per tre strade 

Sasha Sais: «Interventi urgenti in alcuni tratti particolarmente critici» 

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La pioggia di denaro che sta cadendo sulle strade provinciali rivela che sono davvero in condizioni critiche. In attesa che vengano risolte altre situazioni indecorose da anni, come il segmento pieno di autentici crateri fra la rotonda di Is Solinas e il bivio di Is Pillonis, in conto viabilità la Provincia due giorni fa ha messo sul piatto un altro milione di euro. Il nuovo presidente Mauro Usai ha approvato tre decreti riguardanti altrettanti progetti di fattibilità tecnico-economica per interventi straordinari di messa in sicurezza. Il primo, da mezzo milione, riguarda ancora una volta la Provinciale 2 (che già aveva incassato due milioni e mezzo un mese fa per i segmenti rovinati prossimi a Carbonia e vicini a Portovesme), nel tratto Villamassargia- Siliqua, assai frequentato da chi sceglie la pedemontana per andare a Cagliari, pertanto naturale collegamento della quattro corsie che parte da Carbonia.

Provinciali 1 e 82

In bilancio ecco anche 100 mila euro per la Sp 1, un segmento sterrato in prossimità di Santadi, nel tratto che porta a Terresoli e poi a Pantaleo: ci sono non poche punti critici, buche, cedimenti e segnaletica carente. Ed infine con 411 mila euro viene finanziata pure la Sp 82, nel bivio che dalla statale 126 di Gonnesa conduce al bivio della Sp2 verso Portoscuso. «Si tratta di opere fondamentali per migliorare la sicurezza stradale e la qualità delle infrastrutture in punti strategici per la mobilità e lo sviluppo agricolo e turistico», dice Mauro Usai.

Il consigliere

I finanziamenti erano fermi da tempo. «In alcuni casi anche dal 2023 – fa notare Sasha Sais, consigliere provinciale delegato alla Viabilità – investire sulle strade significa tutelare i cittadini, sostenere le attività e garantire collegamenti efficienti: il nullaosta ai progetti di fattibilità è un passaggio fondamentale, abbiamo individuato interventi prioritari su tratti critici». Ma non sono gli unici: da anni altre strade provinciali sulla carta minori sono in condizioni diventate indecenti. In questo momento lo scettro lo detiene nel basso Sulcis la Sp73, circa dieci chilometri di buche, cedimenti, avvallamenti, che costellano il tracciato dalla rotonda fra Is Solinas e Masainas verso la frazione di Is Pillonis che rappresenta la porta d’accesso a Porto Pino. «È anche quel tracciato in cima ai nostri pensieri – aggiunge il consigliere Sais - attendiamo gli avanzi di amministrazione per procedere senza indugio anche in questo caso».

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