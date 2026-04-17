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Burcei.
18 aprile 2026 alle 00:52

Viabilità nell’abitato, a disposizione c’è un milione 

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La Giunta comunale di Burcei, riunita sotto la presidenza del sindaco Simone Monni, ha approvato il progetto per la sistemazione di numerose strade urbane, rimaste danneggiate anche dalle ultime piogge. Prevista una spesa di un milione di euro. Si tratta di strade asfaltate ma ridotte in precarie condizioni, con buche e tagli trasversali, ma anche di strade sterrate priva anche delle opere di urbanizzazione primarie: le stesse dovranno essere realizzate, ovviamente prima della realizzazione del nuovo manto stradale.

Le strade interessate sono le vie Nuova, Serpeddì, De Gasperi, Trento, Sassari,Togliatti, Del Tramonto. E, ancora le vie Lussu, Patalucci, Curie, Cima, Monte Spada, Montenevoso.

Prevista anche la sistemazione del tratto della ex strada provinciale 21 in prossimità della chiesetta di Santa Barbara ed il Belvedere. Il finanziamento per la realizzazione dei lavori è stato ottenuto dalla Regione.

Come è noto lo stesso Comune ha chiesto da tempo anche la sistemazione dell’intera provinciale che dal Belvedere realizzato alla periferia del paese porta a Campuomu con collegamento alla ex Orientale sarda. Col Comune ha fatto le sue pressioni anche il Comitato cittadino con incontri alla Città metropolitana. (ant. ser.)

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