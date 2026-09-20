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Emergenza rifiuti.
21 settembre 2026 alle 00:25

Via Turati invasa dalla spazzatura, scendono in campo i volontari 

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Dal litorale al centro città. Cambiano itinerario le passeggiate ecologiche dei volontari di Cittadinanza Attiva Oikos che per una volta lasciano le spiagge e le lottizzazioni della costa per andare a bonificare il centro urbano. Mercoledì l’appuntamento è in via Turati, zona di ambulatori Asl, clinica e uffici. Alle 8 il punto d’incontro è fissato nel parcheggio sulla destra, all’angolo tra via Turati e via Catalani. Saranno forniti guanti e buste a tutti i partecipanti.

La passeggiata è aperta a «chiunque voglia dare un contributo concreto per ripulire e valorizzare il nostro territorio. La cura della nostra città parte da piccoli gesti collettivi». Non solo via Turati ma anche le strade vicine sono da tempo in balia degli incivili.Nelle aiuole lungo via Turati ci sono erbacce e spazzatura di ogni genere e tra le sterpaglie sono abbandonati da mesi i cartelli della segnaletica che erano stati utilizzati per fare i lavori di ditte esterne. Così come non è mai stata completata nemmeno la cabina Enel da tempo invasa da topi e rifiuti. Bustoni neri vengono lasciati di frequente lungo la strada e di recente erano state lasciate sul marciapiede anche due bombole.

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