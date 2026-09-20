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21 settembre 2026 alle 00:26

Il Cagliari sogna con i gol di Maldini 

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Il Cagliari resta 4° in classifica dopo il ko di ieri del Como, a un solo punto dalla vetta e con la miglior difesa del torneo. E lo sarà almeno sino alla sfida con la Juventus dell’11 ottobre, alla ripresa del campionato dopo la maxi sosta. È reduce da tre vittorie e ne ha conquistate in tutto quattro nelle prime cinque giornate come l’anno dello scudetto. Non era mai successo, invece, nella storia del club, che vincesse le prime tre gare in trasferta. Numeri da record e voglia di continuare a volare per la squadra di Pisacane, trascinata da Maldini (foto) che oggi inizia la sfida con l’Italia insieme all’altro rossoblù Romano.

alle pagine 30, 31

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