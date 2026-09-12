SFOGLIA IL QUOTIDIANO
logo
logo
VaiOnline
Gonnosfanadiga.
13 settembre 2026 alle 01:29

Via Su Forrasceddu ora è a senso unico 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Una strada stretta, trafficata e da anni al centro di discussioni. Ora via Su Forrasceddu cambia volto, è diventata a senso unico: si entra da via Parrocchia e si esce verso via Gramsci e via Leonardo da Vinci. Viabilità modificata in uno dei tratti più frequentati del centro urbano. La decisione, condivisa tra Comune e residenti, nasce dalla necessità di intervenire su una situazione che aveva generato contrasti, pericoli e incidenti. La strada, parallela al Rio Piras, rendeva difficoltoso il passaggio contemporaneo dei veicoli. «Ci siamo resi conto insieme agli abitanti dello storico rione del paese della pericolosità di quel passaggio», spiega il sindaco Andrea Floris. «Il rischio non era più gestibile. Già tre anni fa avevamo approvato una delibera di giunta per istituire il senso unico, ma per motivazioni burocratiche non era stato possibile applicarla. Ora ce l’abbiamo fatta e il provvedimento è operativo». Un cambiamento atteso da tempo e pensato per rendere più ordinato e sicuro il transito. Il sindaco invita automobilisti e residenti a prestare attenzione alla segnaletica e a rispettare la nuova regolamentazione. Per chi percorre abitualmente la strada cambia una consuetudine: da oggi si procede in una sola direzione, in nome della sicurezza stradale.

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Calcio.

Un Cagliari stellare trionfa a Bergamo

I rossoblù si rimangiano l’Atalanta: finisce 1-2 e, per una notte, sono secondi 
l Nello Sport
Il focus

Turismo, ottima stagione «Ma l’Isola è al limite»

Black out e reti in sofferenza, incassi in crescita: la doppia faccia di un’annata che sarà un successo 
Marco Noce
L’ultima odissea nei racconti dei protagonisti: una volta a terra bisogna fare la denuncia al servizio “Lost and found”

I passeggeri su un volo, i bagagli in quello dopo: «Questa è la Continuità»

Caos valigie sulle tratte tra Cagliari e Milano Monta la protesta: «Non ne possiamo più»  
Alessandra Carta
Il dramma

Soffocata dal marito, nessun segno di difesa sul corpo dell’81enne

Domani l’interrogatorio di Giovanni Secci, Mariolina Seguri soffriva di gravi patologie 
Raffaele Serreli Francesco Pinna
La storia

L’amore e il mare oltre il buio

Giancarlo è cieco, Riccardo è un bagnino: assieme hanno nuotato al Poetto 
Angela Caddeo
L’intervista

Peppino Loddo: «La mia scuola è una risorsa»

Dopo anni di manifestazioni e vertenze va in pensione: «Amo il Diritto, farò l’avvocato degli ultimi» 
Lorenzo Piras
Il ritorno

Di Battista in Italia, ricoverato al Gemelli

L’aeroambulanza dell’ex esponente M5S è atterrata a Ciampino ieri all’alba 
festa dell’unità

La presidente e il Pd, le rose e le spine

Todde e Lai rinsaldano l’alleanza ma resta il punto dolente della sanità 
Caterina Fiori