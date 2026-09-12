Via Su Forrasceddu ora è a senso unico 

Una strada stretta, trafficata e da anni al centro di discussioni. Ora via Su Forrasceddu cambia volto, è diventata a senso unico: si entra da via Parrocchia e si esce verso via Gramsci e via Leonardo da Vinci. Viabilità modificata in uno dei tratti più frequentati del centro urbano. La decisione, condivisa tra Comune e residenti, nasce dalla necessità di intervenire su una situazione che aveva generato contrasti, pericoli e incidenti. La strada, parallela al Rio Piras, rendeva difficoltoso il passaggio contemporaneo dei veicoli. «Ci siamo resi conto insieme agli abitanti dello storico rione del paese della pericolosità di quel passaggio», spiega il sindaco Andrea Floris. «Il rischio non era più gestibile. Già tre anni fa avevamo approvato una delibera di giunta per istituire il senso unico, ma per motivazioni burocratiche non era stato possibile applicarla. Ora ce l’abbiamo fatta e il provvedimento è operativo». Un cambiamento atteso da tempo e pensato per rendere più ordinato e sicuro il transito. Il sindaco invita automobilisti e residenti a prestare attenzione alla segnaletica e a rispettare la nuova regolamentazione. Per chi percorre abitualmente la strada cambia una consuetudine: da oggi si procede in una sola direzione, in nome della sicurezza stradale.