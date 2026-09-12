Meloni: «Vannacci? Non sono buona per tutte le stagioni» 

Dopo le celebrazioni del record di longevità e le tensioni sulla legge elettorale, ad agitare il fine settimana del centrodestra arriva il pressing della Lega su Strade sicure. In commissione Difesa alla Camera è ferma da aprile una risoluzione per impegnare il governo a rafforzare l’operazione che dal 2008 (governo Berlusconi IV, alla Difesa Ignazio La Russa) impiega le forze armate per presidi di sicurezza.

Il tema crea dissidi in maggioranza (e dentro FdI) da novembre, quando il ministro della Difesa Guido Crosetto sottolineò la necessità di «aumentare le forze di polizia per riportare i militari al loro lavoro originario». Ora la Lega alza la voce: «Sarebbe inspiegabile da parte della maggioranza rinviare ancora una scelta che può essere operativa fin dai prossimi giorni. La spesa potrebbe essere coperta dai profitti di soli tre giorni di una grande banca italiana». L’obiettivo è che il governo porti «dagli attuali 6.800 a 10mila i soldati» impegnati in Strade sicure e, chiarisce il primo firmatario Eugenio Zoffili, «auspichiamo il voto favorevole di tutta la maggioranza», anche perché «ci sono ancora 61 capoluoghi di provincia senza il loro presidio». L’ufficio di presidenza della commissione martedì dovrebbe calendarizzare la prosecuzione dell’esame, ma per andare avanti servirà un compromesso.

Intanto fra i centristi monta il timore che nei prossimi mesi FdI sia tentata da un’alleanza con Futuro nazionale. «Se vogliono chiamarci il telefono del generale è sempre acceso - dicono i vannacciani -fermo restando che abbiamo delle linee invalicabili, come in politica estera». Ma Meloni assicura che non c’è spazio per allearsi con chi vota contro l’Ucraina: «Sono seria, e non sono buona per tutte le stagioni. Chi cerca un premier che cambia idea in base al sostegno di questo o di quel partito, sempre e solo per tornaconto personale, deve rivolgersi altrove. E credo anche di sapere dove, perché ci siamo già passati». Chiaro il riferimento a Giuseppe Conte.

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