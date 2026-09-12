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Il lutto.
13 settembre 2026 alle 01:31

Bonino, oggi e domani la Camera ardente 

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Emma Bonino riceverà l'ultimo abbraccio dai cittadini a Roma, in Campidoglio, dove sarà allestita la Camera ardente della storica leader radicale. La sala della Protomoteca sarà aperta a tutti oggi e lunedì, dalla mattina alla sera. Nello stesso spazio si terranno martedi 15 le esequie di Stato, in forma laica, a partire dalle 12.30. Con un lungo applauso la platea della festa nazionale dell'Udc ha reso omaggio a Emma Bonino e all'esponente liberale Raffaele Costa, due protagonisti della politica scomparsi entrambi venerdì. «Bonino ha lottato per gli Stati uniti d'Europa e anche noi dovremmo lottare per gli Stati uniti d'Europa», ha sottolineato Michaela Biancofiore, presidente del gruppo parlamentare Udc-Civici d'Italia nel suo intervento.

Il cordoglio per la scomparsa di Bonino viene espresso anche dall'Anm con le parole del presidente Giuseppe Tango: «Vorrei esprimere il mio cordoglio per la scomparsa di Emma Bonino, una protagonista di primo piano della storia repubblicana. Una donna capace di lottare per i diritti e di portare avanti battaglie sociali e civili. Ai suoi cari e alla sua famiglia politica va la nostra vicinanza», ha detto aprendo la riunione del Comitato direttivo centrale dell'associazione nazionale dei magistrati.

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