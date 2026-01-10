Via Riu Mortu sprofonda, danni e rabbia 

Il cedimento del braccetto, l’avantreno collassato e la ruota anteriore finita fuori asse. Venerdì sera i fari della città hanno ripreso a essere puntati su via Riu Mortu e le sue condizioni di dissesto, a causa di un incidente che ha coinvolto un’Alfa Romeo, con conseguente intervento del carroattrezzi e traffico intasato.

Subito sui social erano dilagate le proteste, ma secondo quanto riferito dal sindaco Tomaso Locci, sulla base dei filmati di videosorveglianza acquisiti dalla polizia locale, la colpa non sarebbe di una buca.

Strada pericolosa

Resta il fatto che via Riu Mortu sia pericolosa: oltre a fossi e avvallamenti, l’asfalto mostra veri e propri segni di cedimento. Nella corsia in direzione via San Valeriano è chiaramente osservabile un dislivello di alcuni centimetri tra il centro della carreggiata – più alto – e i lati della stessa. Come se la strada stesse pian piano sprofondando sotto il peso di macchine e bus.

Inevitabile la preoccupazione degli automobilisti: «Speriamo che presto possa essere rimessa a posto, al momento è una strada da evitare, se non si va piano si rischia di lasciarci le gomme», dice Federico Sanna. Anche dalle parti della fermata del Ctm, all’inizio della via, l’umore è negativo: «Per fortuna l’autobus va piano, perché altrimenti passare di qua sarebbe un incubo, soprattutto quando si viaggia in piedi», spiegano due signore in attesa alla fermata.

Il piano d’intervento

Consapevole dei pericoli, l’amministrazione chiarisce di aver pronto il piano per la messa in sicurezza. «A dicembre abbiamo ottenuto un finanziamento regionale da 400 mila euro, che abbiamo aggiunto alla cifra analoga già stanziata con l’avanzo. Questo ci ha permesso di concludere le pratiche progettuali», spiega il sindaco Locci, che annuncia la conclusione della gara d’appalto per individuare l’impresa che si occuperà dei lavori. Passerà ora qualche mese per le verifiche burocratiche e la contrattualizzazione. «Entro marzo saremo pronti per iniziare, ma c’è da fare una considerazione importante: non possiamo chiudere contemporaneamente due arterie come via Cabras», il via al rifacimento è atteso questo mese, «e via Riu Mortu. Inizieremo la manutenzione di quest’ultima quando sarà terminata via Cabras, ma verificheremo la possibilità di effettuare piccoli interventi di messa in sicurezza nel frattempo. Siamo contenti perché dopo tanta programmazione quest’anno riusciremo a mettere a posto strade così importanti». L’assessore Raffaele Nonnoi aggiunge: «L’appalto prevede la manutenzione del tratto compreso tra la rotatoria di via Zuddas e l’incrocio con via Terralba. Si procederà alla demolizione dello spessore stradale e al suo rifacimento, con lavorazioni mirate a rafforzare il sottofondo e una struttura studiata per attutire l’impatto dei mezzi pesanti».

