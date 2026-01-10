Maestrale e freddo: l’Isola nella bufera 

Il maestrale sferza la Sardegna, con raffiche che hanno toccato punte di 140 chilometri orari. Pesanti disagi per i collegamenti marittimi con le isole minori e con la Corsica, due aerei diretti ieri mattina ad Alghero sono stati costretti ad atterrare a Olbia e a Cagliari. Neve nei centri montani, pioggia e anche grandine in diversi centri della Sardegna. Il vento ha sradicato decine di alberi, con ripercussioni per la viabilità. Molti sindaci hanno chiuso parchi e cimiteri. Il vento dovrebbe iniziare a calare dalla giornata di oggi, ma un vero miglioramento del meteo è previsto per domani (foto di Stefano Anedda)

