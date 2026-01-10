VaiOnline
Il Comune sospende i lavori nel cantiere di Naseddu
11 gennaio 2026 alle 00:15

Arzachena impone l’alt al futuro parco fotovoltaico 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Braccio di ferro per il parco fotovoltaico di Naseddu, un grande impianto da 8 megawatt in via di realizzazione nel territorio di Arzachena. L’amministrazione gallurese, guidata dal sindaco Roberto Ragnedda, si oppone al completamento della distesa di pannelli di quasi dieci ettari nella campagna e ha assunto una serie di decisioni che sono al centro di una contesa amministrativa che si annuncia particolarmente complessa e dura.

Disco rosso

Il Comune gallurese, rappresentato dall’avvocato Stefano Forgiarini, ha disposto la sospensione dei lavori nel cantiere di Naseddu e ha dichiarato decaduto il titolo abilitativo rilasciato dalla stessa amministrazione comunale nel marco del 2022. Decisioni drastiche, i dirigenti comunali hanno scritto che i permessi non sono più validi «per decorso infruttuoso del termine di inizio lavori». La società milanese Renewable Adventure 3 srl si è rivolta al Tar per ottenere l’annullamento delle ordinanze del Comune di Arzachena. Il progetto per il parco fotovoltaico di Naseddu era stato presentato originariamente dalla società Solar Challenge 1 srl che il 10 marzo del 2022 aveva effettivamente ottenuto il Provvedimento unico autorizzativo. Successivamente è partita la procedura per trasferire i titoli alla Renewable Adventure 3 srl, iter concluso positivamente. Secondo il Comune di Arzachena però i lavori sono iniziati troppo tardi. La Renewable sostiene che «avendo riscontrato problematiche e difficoltà nell’approvvigionamento delle materie prime necessarie per la realizzazione dell’Impianto, in data 27 aprile 2023 la ha comunicato al Comune di Arzachena di avvalersi della facoltà di proroga biennale». Quindi conclusione lavori al 2027.

Tutto bloccato

Ma il sindaco Roberto Ragnedda e i dirigenti comunali di Arzachena hanno bloccato tutto e non solo per il presunto ritardo dei lavori. Il Comune gallurese (che si sta opponendo in tutti i modi alla proliferazione di eolico e fotovoltaico) vuole annullare (in autotutela e in via definitiva) il Provvedimento unico autorizzativo. L’obiettivo del Comune è quello di rimettere tutto in discussione (nel merito) e stoppare il progetto di Naseddu bloccando definitivamente i lavori. La Renewable farà le sue richieste al Tar nell’udienza del 29 gennaio, la società chiede anche di essere risarcita per lo stop imposto dal Comune di Arzachena. La parola passa ai giudici amministrativi.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Meteo

Maestrale e freddo: l’Isola nella bufera

l C. Fiori, Onano, Spignesi
Barbagia.

Neve e ghiaccio sulle strade del Nuorese

Giorgio Ignazio Onano
Decine di pazienti sulle barelle per giorni: nei reparti mancano posti letto per i ricoveri

Pronto soccorso, bombe a orologeria

Gli ospedali di Cagliari presi d’assalto, file di ambulanze in attesa 
Cristina Cossu
La storia

«X Factor, la prof e tanta sofferenza, ma ora siamo felici»

Il grande sostegno di Sinnai: il 13 presenta il disco a Cagliari 
La storia

Gli scavi a Ruinas, dove i nuragici temevano il vento

L’archeologo: «Solo tracce molto antiche, qui si viveva in pace. Il nemico? Il maestrale» 
Giuseppe Deiana
Su Videolina parla l’avvocato esperto di trasporti

«Gli aeroporti ai privati? Nell’Isola è necessaria la massima trasparenza»

Paolo Angius: addizionale comunale da abolire, le low cost sono una risorsa 
Nicola Scano
Lo scontro

Opposizioni all’attacco «No al referendum per fermare Meloni»

Comincia la corsa in vista del voto: «Primo passo per governare il Paese» 
Il caso

«Famiglia del bosco, via la madre»

Tensioni con gli assistenti sociali, a rischio gli incontri con i tre figli 