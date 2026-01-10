VaiOnline
Barbagia.
11 gennaio 2026 alle 00:15

Neve e ghiaccio sulle strade del Nuorese 

Nuove nevicate nel corso della notte e nella giornata di ieri sul Gennargentu, col paesaggio imbiancato oltre i 1200 metri fra le alture di Desulo, Fonni, Aritzo e Arzana.Diversi i centimetri di coltre bianca, caduti fra le alture di Su Filariu, S’Arena e così Bruncuspina e l’area di Monte Spada e il nuraghe Ruinas, con i primi visitatori in transito e le strutture ricettive sold out ieri e oggi.

Vari i menu a tema proposti dai ristoratori impegnati fino a tarda sera con la grande macchina dell’ospitalità a base di prodotti tipici, le ciaspolate e i trekking in quota promossi dalle guide certificate non lontano da Punta La Marmora.

E mentre le previsioni meteo confermano nuove precipitazioni per le prossime ore anche a quote minori, nei comuni montani ci si attrezza per i festeggiamenti di Sant’Antonio previsti per i prossimi giorni in vari paesi. Decine i volontari impegnati nel taglio della legna lungo i boschi del territorio, sfidando temperature gelide e vento sferzante, fino ai preparativi dei grandi falò terminati in serata nelle piazze, con autentiche feste comunitarie.

Sul fronte parallelo, imponente la macchina della sicurezza posta in campo da Anas, Comuni e Provincia, con i mezzi spazzaneve, operativi insieme a diverse squadre di operai lungo le principali arterie viarie, a causa di rami e pietre caduti a nelle carreggiate. Dove non sono mancati i disagi di decine di automobilisti, trovatisi a dover affrontare dei viaggi difficoltosi a causa del ghiaccio che si è formato sul levrsante ogliastrino lungo la SS 389 Nuoro-Lanusei.

