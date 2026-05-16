Via Nazionale, polemica per i dossi 

Attraversamenti pedonali rialzati: è l'argomento che ha catturato l'attenzione dei cittadini di Sant'Antioco dopo l’installazione nella via Nazionale. Tutto rientra in una delibera approvata tempo fa dall'amministrazione comunale relativa alla regolamentazione del traffico automobilistico. «Sono interventi - ha detto il sindaco Ignazio Locci - per salvaguardare l'incolumità dei pedoni e rallentare la velocità degli autoveicoli. Le strade recentemente asfaltate, favoriscono l'aumento della velocità. Proprio per questo stiamo portando avanti il programma che prevede la realizzazione di attraversamenti pedonali rialzati». I lavori successivi rientrano in adeguamenti tecnici di questi attraversamenti pedonali che devono rispondere a requisiti ben precisi. «Livelli e pendenze devono rispondere a quanto stabilito, per motivi di sicurezza - precisa Locci - ogni attraversamento avrà non solo l'apposita segnaletica ma sarà ben visibile anche nelle ore notturne».

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