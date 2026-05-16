VaiOnline
Sant’Antioco
17 maggio 2026 alle 01:44

Via Nazionale, polemica per i dossi 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Attraversamenti pedonali rialzati: è l'argomento che ha catturato l'attenzione dei cittadini di Sant'Antioco dopo l’installazione nella via Nazionale. Tutto rientra in una delibera approvata tempo fa dall'amministrazione comunale relativa alla regolamentazione del traffico automobilistico. «Sono interventi - ha detto il sindaco Ignazio Locci - per salvaguardare l'incolumità dei pedoni e rallentare la velocità degli autoveicoli. Le strade recentemente asfaltate, favoriscono l'aumento della velocità. Proprio per questo stiamo portando avanti il programma che prevede la realizzazione di attraversamenti pedonali rialzati». I lavori successivi rientrano in adeguamenti tecnici di questi attraversamenti pedonali che devono rispondere a requisiti ben precisi. «Livelli e pendenze devono rispondere a quanto stabilito, per motivi di sicurezza - precisa Locci - ogni attraversamento avrà non solo l'apposita segnaletica ma sarà ben visibile anche nelle ore notturne».

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Industria

Eurallumina, soldi finiti: bastano solo per pagare lo stipendio di maggio

I sindacati lanciano l’allarme:  «I fondi annunciati non ci sono» 
Antonella Pani
L’incontro.

«Insieme per il diritto alla salute»

Francesco Oggianu
La storia

«I compagni di classe mi hanno aiutato a non mollare mai»

Il 15enne di Solarussa paralizzato dopo un tuffo a Torregrande 
Valeria Pinna
Lampedusa

Bimba di un mese morta dopo lo sbarco

Inutili i tentativi di rianimazione, per i medici alla piccola è stato fatale il freddo 
Malé

Maldive, muore anche un soccorritore

Malore fatale per un militare. Oggi nuovo tentativo di recuperare i quattro corpi 
L’intervista.

«Ecco perché l’oceano fa paura»

Paolo Carta
Regno Unito

Sfida a Starmer: «Londra nell’Ue»

L’ex ministro Streeting si candida, ma vuole “aspettare” Burnham 