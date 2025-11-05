Via la rete dall’albero monumentale 

La rete metallica attorno all’albero monumentale (il Ficus macrophylla) all’interno dei Giardini pubblici lascia il posto a una «più funzionale recinzione lignea, esteticamente più confacente al luogo», dice l’assessora al Verde pubblico Luisa Giua Marassi. «Verosimilmente entro la fine del 2025, verrà eseguito un intervento di potatura, non appena terminato l’iter autorizzativo per la tutela degli alberi monumentali. Dopo questi interventi, l’area sottostante ai Ficus rimarrà interdetta per ragioni di sicurezza». Sempre ai Giardini Pubblici «saranno eseguiti interventi di potatura su altre grandi alberature, al fine di garantire il mantenimento della sicurezza. Saranno inoltre rimosse le transenne presenti ormai da anni nel tratto che porta alla salita verso viale Buoncammino e saranno sostituite da una perimetrazione in legno». ( ma. mad. )

