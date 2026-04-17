Via Cabras, petizione per i parcheggi 

Il cartello all’ingresso del Piazzale della Pace è chiaro: divieto di sosta con rimozione forzata dal 18 aprile al 3 maggio tra le 7.30 e le 20. Poco importa se ha validità solo il sabato e la domenica (dunque questo weekend e i due successivi), perché per i residenti della zona è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso. Da un mese e mezzo gli abitanti fanno infatti i conti con i disagi della chiusura di via Cabras per lavori, e tra le maggiori criticità c’è quella di aver perso gli stalli nella via. La notizia dell’arrivo di una manifestazione di esibizione di auto acrobatiche che per tre fine settimana occuperà il vasto parcheggio di fronte al cantiere non è quindi stata presa bene: è stata lanciata in questi giorni una raccolta firme da inviare a Comune, Città Metropolitana, Prefettura e assessorato regionale degli Enti Locali. La richiesta è di «un vostro autorevole intervento» per mettere fine ai disagi.

Sosta impossibile

La mancanza di parcheggi dovuta ai lavori «è aggravata dall’incredibile decisione del Comune di concedere il Piazzale della Pace per un evento di auto acrobatiche», che «attira centinaia se non migliaia di spettatori con i propri autoveicoli», si legge nella petizione che circola di casa in casa. «Nel piazzale insistono anche una serie di campi sportivi frequentati quotidianamente da centinaia di iscritti, nonché il campo rom» e «in via Cabras si trovano anche grandi istituti scolastici». Insomma, per oggi e domani – e a ruota nei prossimi weekend – i residenti temono il caos. A protestare è anche l’opposizione. «Cittadini e attività sono in sofferenza perché i lavori non stanno procedendo con adeguata velocità, quindi il Piazzale della Pace era diventato una valvola di sfogo per il problema parcheggi», segnala il gruppo Pauli Monserrato – La Svolta di Valentina Picciau e Andrea Zucca. «Nel momento in cui questo spazio viene occupato si crea un cortocircuito: l’evento attirerà tantissime persone, dove parcheggeranno se già non ci sono i posti per gli abitanti di via Cabras? La manifestazione può anche essere di pregio, ma fatta in questo modo non consente alle persone di godersela con serenità».

Il Comune

Il sindaco Tomaso Locci spiega però che «l’autorizzazione per l’evento era stata concessa da tempo, abbiamo chiesto di spostarlo ma trattandosi di uno spettacolo itinerante non è stato possibile». L'annullamento non è stato preso in considerazione: «La manifestazione ha una rilevanza di carattere nazionale e avrà anche valore educativo, perché i professionisti si sono resi disponibili a incontrare le scuole per insegnare la guida sicura. Purtroppo non c’era un altro posto che permettesse lo svolgimento», continua il primo cittadino. «Verificheremo la possibilità di ricavare stalli in aree limitrofe, ma faccio presente che in via Cabras ci sono altre zone in cui poter lasciare l’auto. Inoltre i parcheggi del Piazzale della Pace di solito sono poco utilizzati, perché in tanti non li considerano sicuri, quindi la polemica mi sembra pretestuosa».

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