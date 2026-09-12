Via alla Promozione Selargius, porte chiuse 

Parte oggi alle 16 la Promozione, con la prima giornata dei gironi A e B. Nel Girone A i riflettori sono sulla Ferrini, indicata fra le favorite e già convincente in Coppa Italia, dove ha regolato il Cus nel doppio derby (4-1 e 3-0): i cagliaritani di Manunza esordiscono sul campo dell’Accademia Sulcitana, a Villa San Pietro, anch’essa qualificata agli ottavi di Coppa. A Selargius subito il derby col Sant’Elena, a porte chiuse per ordinanza del sindaco: gradinata inutilizzabile per i lavori su pista e spogliatoi. «Gara difficile contro un avversario forte», dice il tecnico Antonio Prastaro. Il Cus riceve l’Atletico Masainas alle 17 a Sa Duchessa, l’Atletico Cagliari va a Samugheo. Le altre: Cannonau Jerzu-Arbus Guspini Costa Verde, Tharros-Arborea, Uta-Castiadas e Vecchio Borgo-Antiochense (a Sinnai). Nel Girone B spiccano Arzachena-Macomerese e Ozierese-Li Punti. Completano Bosa-Buddusò, Campanedda-Ovodda, Monte Alma-Thiesi (a Nulvi), San Giorgio Perfugas-Luogosanto, Macomer-Fonni (17.30) e Coghinas-Castelsardo (18).

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