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Formula Uno.
21 agosto 2026 alle 00:33

Verstappen e Red Bull ancora insieme: ecco il rinnovo 

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Max Verstappen e Red Bull, la storia continua. Alla vigilia del Gran Premio di “casa”, a Zandvoort, l’asso olandese annuncia il rinnovo fino al termine della stagione 2030, quando avrà 33 anni e potrebbe decidere di dedicarsi ad altro. Dopo mesi di incertezza, voci su un imminente cambio di scuderia e minacce di ritiro come ritorsione per i detestati nuovi regolamenti, ha deciso di proseguire con il marchio che in nove anni lo ha portato a vincere quattro Mondiali di fila. Che gli avversari siano giovani rampanti come l’amico-rivale Kimi Antonelli, o veterani come Lewis Hamilton, Max si è arreso all’evidenza: ha ancora «fame di vittorie».

La prossima vorrebbe coglierla a casa propria, davanti al muro arancione del “suo” pubblico, su quel circuito di Zandvoort che poi uscirà dal calendario. «Voglio sempre vincere. Ho fame di altre vittorie», ha confermato in conferenza stampa. Verstappen è sesto nel mondiale piloti, molto attardato rispetto ad Antonelli (Mercedes), Hamilton (Ferrari), a George Russell (Mercedes) ed a Charles Leclerc (Ferrari), nonché al campione del mondo in carica, Lando Norris (McLaren). Dalle 12.30 le prove libere, domenica la gara è alle 15.

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