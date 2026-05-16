Ventidue chilometri di nuovo asfalto sulla Nuoro-Macomer 

Sono stati portati a termine i lavori di nuova pavimentazione e messa in sicurezza della strada statale 129 Macomer-Nuoro, lungo il tratto tra Macomer e Iscra. Si tratta di un intervento da oltre tre milioni di euro da parte di Anas che negli ultimi due mesi ha realizzato 22 chilometri di asfalto da Birori fino alla zona di Iscra. Si tratta di un investimento importante per la messa in sicurezza della strada che versava in condizioni di degrado, con l'asfalto in certi tratti fatiscente e con la segnaletica pressoché inesistente.

La strada, da Macomer fino ad Orotelli, passando negli svincoli per Birori, Bortigali, Silanus, Lei e Bolotana, pur conservando le caratteristiche di costruzione, per quanto riguarda la larghezza della carreggiata, ora diventa più scorrevole e sicura, grazie al nuovo manto di asfalto, ma soprattutto per quanto concerne la segnaletica orizzontale che interessa l'intero tracciato, da Macomer fino a Nuoro. I lavori sono in corso e saranno portati a termine probabilmente entro questo mese.

Si attendono ora altri interventi che riguardano la sicurezza, quindi l'intero percorso, ma in particolare nella zona del Marghine, con la realizzazione di rotonde all'altezza del bivio di Silanus e soprattutto nella zona di Birori, a ridosso della 131, dove gli incroci a raso costituiscono un pericolo costante e che rende difficoltosa la circolazione.

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