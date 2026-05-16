VaiOnline
Strade.
17 maggio 2026 alle 01:43

Ventidue chilometri di nuovo asfalto sulla Nuoro-Macomer 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Sono stati portati a termine i lavori di nuova pavimentazione e messa in sicurezza della strada statale 129 Macomer-Nuoro, lungo il tratto tra Macomer e Iscra. Si tratta di un intervento da oltre tre milioni di euro da parte di Anas che negli ultimi due mesi ha realizzato 22 chilometri di asfalto da Birori fino alla zona di Iscra. Si tratta di un investimento importante per la messa in sicurezza della strada che versava in condizioni di degrado, con l'asfalto in certi tratti fatiscente e con la segnaletica pressoché inesistente.

La strada, da Macomer fino ad Orotelli, passando negli svincoli per Birori, Bortigali, Silanus, Lei e Bolotana, pur conservando le caratteristiche di costruzione, per quanto riguarda la larghezza della carreggiata, ora diventa più scorrevole e sicura, grazie al nuovo manto di asfalto, ma soprattutto per quanto concerne la segnaletica orizzontale che interessa l'intero tracciato, da Macomer fino a Nuoro. I lavori sono in corso e saranno portati a termine probabilmente entro questo mese.

Si attendono ora altri interventi che riguardano la sicurezza, quindi l'intero percorso, ma in particolare nella zona del Marghine, con la realizzazione di rotonde all'altezza del bivio di Silanus e soprattutto nella zona di Birori, a ridosso della 131, dove gli incroci a raso costituiscono un pericolo costante e che rende difficoltosa la circolazione.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Industria

Eurallumina, soldi finiti: bastano solo per pagare lo stipendio di maggio

I sindacati lanciano l’allarme:  «I fondi annunciati non ci sono» 
Antonella Pani
L’incontro.

«Insieme per il diritto alla salute»

Francesco Oggianu
La storia

«I compagni di classe mi hanno aiutato a non mollare mai»

Il 15enne di Solarussa paralizzato dopo un tuffo a Torregrande 
Valeria Pinna
Lampedusa

Bimba di un mese morta dopo lo sbarco

Inutili i tentativi di rianimazione, per i medici alla piccola è stato fatale il freddo 
Malé

Maldive, muore anche un soccorritore

Malore fatale per un militare. Oggi nuovo tentativo di recuperare i quattro corpi 
L’intervista.

«Ecco perché l’oceano fa paura»

Paolo Carta
Regno Unito

Sfida a Starmer: «Londra nell’Ue»

L’ex ministro Streeting si candida, ma vuole “aspettare” Burnham 