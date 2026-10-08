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La decisione.
09 ottobre 2026 alle 00:53

Università, iscrizioni prorogate al 31 dicembre 

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L’Università ha prorogato al 31 dicembre 2026 le iscrizioni ai corsi di laurea triennale e di laurea magistrale ad accesso libero. L’Ateneo riferisce di aver preso questa decisione per andare incontro alle richieste dei futuri studenti, favorendo la massima accessibilità ai percorsi di studio. Per i corsi di studio ad accesso programmato locale, invece, l’Università comunica che se al termine dell’ultimo scorrimento risultassero ancora posti vacanti, saranno attivate le procedure per la copertura dei posti residui.

Per maggiori informazioni e dettagli occorre contattare le segreterie studenti delle singole facoltà. L’iscrizione ai corsi singoli, infine, resterà aperta fino all’8 luglio 2027.

Per l’anno accademico 2026/2027, l’Università propone 102 corsi di studio: 49 lauree triennali, 8 lauree magistrali a ciclo unico e 45 lauree magistrali biennali, distribuiti in tutte le aree disciplinari. Tra le otto novità ci sono anche due lauree triennali: Economia aziendale e management (erogato interamente online) e Tecnica della riabilitazione psichiatrica, quest’ultimo riattivato all’interno della facoltà di medicina e chirurgia.

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