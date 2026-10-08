Razzia al market, minorenni denunciati 

Modena. Dieci denunce a piede libero a Modena per la razzia collettiva che un paio di settimane fa ha subito un market in pieno giorno. Gli autori erano studenti, una cinquantina in tutto, che hanno progettato la “bravata” per poi darla in pasto ai social via video. E proprio partendo da questi ultimi, i carabinieri sono riusciti a identificare alcuni degli autori di furti di generi alimentari e alcolici, prelevati direttamente dagli scaffali di fronte agli altri clienti.

Si tratta di giovani di età comprese fra i 14 ed i 18 anni, per cui le indagini, eseguite dai militari dell'Arma, sono approdate sia alla procura di Modena che a quella dei minori di Bologna. I componenti del gruppo sono residenti in diversi comuni della provincia di Modena ed alcuni erano già noti alle forze dell'ordine. I responsabili del market hanno poi raccontato che l'episodio accaduto a fine settembre purtroppo non è stato l’unico.

RIPRODUZIONE RISERVATA