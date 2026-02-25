VaiOnline
Via Ogliastra.
26 febbraio 2026 alle 00:43

Una troupe televisiva aggredita dagli abusivi 

Hanno raggiunto il palazzo di via Ogliastra, occupato abusivamente da anni nonostante le denunce dei tre figli di Venerato Sardu, proprietario dell’edificio, assassinato nel febbraio del 2023 proprio da un inquilino, per documentare la presenza degli abusivi e lo stato di degrado, tra siringhe e prostituzione. Ma i componenti della troupe televisiva di Mediaset, del programma di Rete 4, Fuori dal Coro, sono stati aggrediti da due persone. Prima il lancio di oggetti, poi il tentativo di danneggiare una telecamere.

Il giornalista e gli operatori hanno così chiamato i carabinieri. Sono arrivate tre pattuglie del nucleo radiomobile della compagnia e la strada è stata chiusa al traffico. I due abusivi hanno invece chiesto l’intervento del 118 perché non si sarebbero sentiti bene, accusando un malore. Niente di grave. Poi la troupe televisiva ha proseguito il suo servizio sul palazzo occupato. (m. v.)

