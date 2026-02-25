Il “nuovo” Poetto, casette in legno e dune protette 

Più servizi su tutto il lungomare per incoraggiare cagliaritani e turisti a frequentare non solo la Prima Fermata e risolvere il problema del sovraffollamento. Nuove casette in legno (tutte uguali) accanto ai chioschi per custodire i mastelli dei rifiuti e garantire maggior decoro. E ancora: rafforzamento del sistema dunale (soprattutto dopo il ciclone Harry) per proteggere la spiaggia dall’erosione, e rivoluzione al Cavalluccio Marino con il trasferimento definitivo dei camion-bar. Il Comune di Cagliari si appresta ad aggiornare il nuovo piano di utilizzo dei litorali che cambierà (in meglio) il Poetto.

