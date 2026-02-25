La nuora vuole separarsi, la assale con la mannaia Fermato ex agente 85enne  

Roma. Rientrava a casa dopo aver lasciato i tre figli a scuola quando ha incrociato per strada il suocero, un ex agente penitenziario 85enne: l’uomo si è avvicinato e l’ha colpita con una mannaia, alla testa e alla mano con cui cercava di proteggersi. Un agguato feroce, scattato perché non accettava che la nuora volesse separarsi da suo figlio. Almeno dieci i fendenti inferti alla 41enne, poi l’intervento di alcuni passanti e di un maresciallo dei carabinieri libero da servizio hanno scongiurato il peggio. L’anziano è stato arrestato e si trova ora nel carcere di Regina Coeli.

L’episodio è accaduto poco prima delle 9 in via di Bravetta, alla periferia di Roma. Il maresciallo, che in quel momento era in strada in compagnia della moglie, ha disarmato l’ottantacinquenne, lo ha immobilizzato e ha dato l’allarme. Sul posto sono arrivati i carabinieri della stazione di Bravetta e della compagnia Trastevere che l’hanno portato in caserma. L’uomo è stato poi arrestato con l’accusa di tentato femminicidio. I militari hanno sequestrato la mannaia utilizzata per l’agguato, ancora sporca di sangue, e ricostruito il movente dell’aggressione. La quarantunenne è stata soccorsa e trasportata dal 118 all’ospedale San Camillo Forlanini in codice rosso. Le sue condizioni ieri sera risultavano gravi ma stabili.

