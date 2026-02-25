Nella Asl Gallura il direttore c’è ma solo sulla carta 

Il direttore generale c’è ma, per ora, solo sulla carta. Antonio Irione, nominato qualche giorno fa alla guida della Asl della Gallura non è ancora arrivato nel suo ufficio a Olbia – nel palazzo a poche decine di metri dall’ospedale Giovanni Paolo II in perenne affanno – e nemmeno sono arrivate in azienda comunicazioni su un suo imminente arrivo. Non ci sarebbe quindi ancora la firma di accettazione dell’incarico, un elemento che ha fatto pensare a un’incertezza del manager. I problemi, del resto, non mancano, dalla frattura politica nella Giunta regionale sulle nomine alla complessità della situazione gallurese, soprattutto a pochi mesi dall’estate quando a Olbia ci sono i numeri da grande ospedale con organici lontanissimi dalla sufficienza. In realtà pare che semplicemente il manager abbia chiesto qualche giorno per ragioni pratiche. Nei prossimi giorni se ne saprà di più.

Nel frattempo si attendono anche le mosse del direttore generale rimosso Marcello Acciaro. Presenterà ricorso contro la nuova nomina? «Dipende» risponde dall’ambulatorio di La Maddalena, dove esercita come medico Ascot. Dipende dai margini esistenti per un accordo, le trattative sono in corso ma a quanto pare non procedono proprio spedite. L’eventuale ricorso di Acciaro è quindi un’altra variabile che pesa.

I sindacati

L’incontro in Prefettura con i dirigenti delle sigle sindacali confederali, Cgil Fp e Uil che hanno denunciato la condizione drammatica della sanità gallurese, previsto per ieri, è stato rinviato. Al primo punto, infatti, c’era la richiesta di nomina immediata del direttore generale, cosa che è avvenuta. Ma la lista è lunga e in cima c’è la gravissima situazione dei Pronto soccorso a due giorni dalla scadenza dei medici gettonisti.

