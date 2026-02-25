Una scuola tutta nuova per oltre duecento studenti  

Una scuola tutta nuova per bambini e ragazzi di Samugheo. Da lunedì sono tornati nella sede originaria dell’Istituto comprensivo in via Brigata Sassari, dopo un importante intervento di sistemazione e ampliamento. I lavori sono iniziati nel 2022, nel frattempo le attività didattiche erano state spostate in via Calamandrei per la scuola primaria mentre la secondaria di primo grado era stata trasferita in via Gramsci (dove sino a settembre resterà la segreteria). Il nuovo polo scolastico ospiterà circa 180 alunni tra scuola primaria e secondaria, oltre ai circa 30 iscritti del CpiA4. L’area sportiva coinvolge già oltre 200 atleti e il numero è destinato a crescere con la riqualificazione della piscina.

Il progetto

«Con il trasferimento degli studenti si conclude un’opera che dà una risposta adeguata alla popolazione scolastica della nostra comunità e diventa punto di riferimento per un intero territorio» commenta il sindaco Basilio Patta. «Gli ostacoli da superare sono stati tanti, il contesto economico in cui si è sviluppato il progetto ha subito mutamenti repentini e difficili da prevedere – aggiunge – Tuttavia, siamo riusciti a mettere a disposizione degli alunni un edificio moderno e autonomo sotto il profilo energetico, impiegando le tecnologie più avanzate». Il Comune inoltre a breve bandirà la gara d’appalto per la gestione dell’asilo nido, servizio sociale fondamentale per Samugheo e i paesi della zona. «La complessità del progetto è scritta nei numeri – sostiene il responsabile dell’ufficio tecnico e vicesindaco, Massimiliano Urru- Iscol@ fa parte di un programma organico di investimenti strategici che, tra edilizia scolastica e impiantistica sportiva, supera i 7,6 milioni di euro, di cui 5.922.300 euro per la riqualificazione e l’ampliamento del polo scolastico, 1.250.000 euro per la riqualificazione e completamento del complesso sportivo di via Oristano e l’intervento sugli impianti sportivi finanziato con 460.000 euro, di cui 391.000 euro ministeriali e 69.000 comunali». Sono stati ampliati gli spazi destinati all'attività didattica e alla mensa. Una particolare attenzione è stata dedicata alle aree verdi esterne, trasformate in spazi per momenti di incontro e socialità. È stata poi realizzata una nuova palestra e potenziata l'offerta sportiva.

