Una nuova centenaria in città 

La città festeggia un’altra centenaria. Questa volta il secolo di vita è stato raggiunto da Maria Vittoria Putzolu, stampacina doc, nata in via Santa Restituta il 2 novembre 1925. Ha ricevuto gli auguri di tutta l’Amministrazione dal presidente del Consiglio comunale, Marco Benucci.

Cresciuta nelle vie del quartiere, ha vissuto il periodo della guerra: «Durante i bombardamenti cercavamo riparo in via San Giorgio», ricorda. Maria Vittoria Putzolu ha dedicato la vita al lavoro da sarta e alla famiglia formata dal marito, impiegato nel Genio Civile e scomparso a 59 anni, dai quattro figli e dai cinque nipoti e da un pronipote.

Il presidente del Consiglio ha consegnato alla nuova centenaria la pergamena e la medaglia ricordo: «La signora Maria Vittoria rappresenta i valori che contraddistinguono la nostra comunità: la dedizione al lavoro, l’amore per la famiglia e per la sua Cagliari. È un piacere, ed è istruttivo, ascoltare i suoi racconti, dal periodo difficile della guerra alla rinascita».

