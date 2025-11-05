VaiOnline
Stampace.
06 novembre 2025 alle 00:36

Una nuova centenaria in città 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

La città festeggia un’altra centenaria. Questa volta il secolo di vita è stato raggiunto da Maria Vittoria Putzolu, stampacina doc, nata in via Santa Restituta il 2 novembre 1925. Ha ricevuto gli auguri di tutta l’Amministrazione dal presidente del Consiglio comunale, Marco Benucci.

Cresciuta nelle vie del quartiere, ha vissuto il periodo della guerra: «Durante i bombardamenti cercavamo riparo in via San Giorgio», ricorda. Maria Vittoria Putzolu ha dedicato la vita al lavoro da sarta e alla famiglia formata dal marito, impiegato nel Genio Civile e scomparso a 59 anni, dai quattro figli e dai cinque nipoti e da un pronipote.

Il presidente del Consiglio ha consegnato alla nuova centenaria la pergamena e la medaglia ricordo: «La signora Maria Vittoria rappresenta i valori che contraddistinguono la nostra comunità: la dedizione al lavoro, l’amore per la famiglia e per la sua Cagliari. È un piacere, ed è istruttivo, ascoltare i suoi racconti, dal periodo difficile della guerra alla rinascita».

RIPRODUZIONE RISERVATA  

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Personaggi

La seconda vita di Nello, dal canile a casa Canalis

l De Roberto a pagina 13
L’inchiesta

Beni per due milioni sequestrati ai due capi dei narcotrafficanti

Duro colpo dopo i 27 arresti per l’operazione “Primavera fredda” 
Luigi Almiento
regione

Un’altra legge sarda impugnata a Roma

Ricorso del Governo contro la manovrina estiva per una norma sul reddito sociale 
Roberto Murgia
regione

Insulti sessisti a Todde, coro di sdegno

Lai (Pd): dov’è la parità? Deidda (FdI): offese gratuite. I sindacati: violenza assurda 
Lorenzo Piras
Inchiesta

Rifiuti e caro Tari: caccia a chi non paga e tariffa puntuale

«A Sinnai bollette meno salate per chi è più bravo a differenziare» 
Marco Noce
Capodanno

Alghero fa ballare tutta l’Italia con Gabry Ponte

Si inizia il 29 con Raf, il 30 serata dedicata agli amanti del rap 
Caterina Fiori
Il caso

Almasri arrestato a Tripoli: «Un criminale»

A gennaio rimpatriato dall’Italia con volo di Stato. Conte e Schlein: «Una vergogna» 