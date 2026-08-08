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Via Pertini
09 agosto 2026 alle 00:43

Una lite prima degli spari: le indagini 

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Vanno avanti le indagini della polizia per ricostruire l’episodio dell’altra notte, in via Pertini dove sono stati esplosi colpi di arma da fuoco.

Tutto sarebbe legato a una lite scoppiata al camion fast food tra un uomo già noto alle forze dell’ordine e il proprietario dell’attività. Non è ben chiaro cosa abbia provocato il diverbio. Sta di fatto che il primo va via e si arma, poi torna a piedi. L’uomo arriva quando anche il proprietario è già andato via. Ma al lavoro trova ancora la moglie.

L’uomo a quel punto avrebbe sparato ad altezza uomo con un’arma colpendo l’auto al finestrino, poi è scappato via.

Rintracciato nella notte dalla polizia, è stato identificato. La sua posizione adesso è al vaglio degli inquirenti coordinati dal pm Andrea Jacopo Ghironi.

L’allarme è scattato tra le 21.30 e le 22 di venerdì dopo una telefonata che riferiva di colpi di arma da fuoco esplosi ad altezza d’uomo contro un’autovettura. Sul posto è intervenuta una Volante della polizia che ha trovato sedie ribaltate, una Volksvagen Golf parcheggiata in maniera anomala con il finestrino anteriore lato passeggero completamente infranto e numerose schegge di vetro sull’asfalto. Sono iniziate a quel punto le indagini, che sono ancora in corso. (f. le.)

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