Il Cagliari c’è: il trofeo Gigi Riva resta a casa 

Ci sono voluti i calci di rigore per piegare il Nizza ma il Cagliari è riuscito a portare in sede il 2° Trofeo Gigi Riva. Alla Unipol Domus, di fronte a oltre diecimila persone, i 90 minuti si sono chiusi senza reti e, per la verità, senza troppe emozioni. I tiri dal dischetto hanno visto assoluto protagonista Elia Caprile, che ha neutralizzato due dei tiri francesi mentre i rossoblù sono stati infallibili. Albarracin ( foto Fabio Murru ) ha segnato il rigore decisivo per il successo finale per 4-2. Intanto ieri sera sono arrivati i nuovi acquisti Maldini e Carlos.

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