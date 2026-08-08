VaiOnline
Calcio
09 agosto 2026 alle 00:47

Il Cagliari c’è: il trofeo Gigi Riva resta a casa 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Ci sono voluti i calci di rigore per piegare il Nizza ma il Cagliari è riuscito a portare in sede il 2° Trofeo Gigi Riva. Alla Unipol Domus, di fronte a oltre diecimila persone, i 90 minuti si sono chiusi senza reti e, per la verità, senza troppe emozioni. I tiri dal dischetto hanno visto assoluto protagonista Elia Caprile, che ha neutralizzato due dei tiri francesi mentre i rossoblù sono stati infallibili. Albarracin ( foto Fabio Murru ) ha segnato il rigore decisivo per il successo finale per 4-2. Intanto ieri sera sono arrivati i nuovi acquisti Maldini e Carlos.

alle pagine 50, 51

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

I mari del sud.

Villasimius, gioie e dolori. A Pula invasione di stranieri

Gianni Agus Ivan Murgana
Le ferie dei politici

Giorgia Meloni in vacanza nell’isola dei presidenti

Tre giorni di relax per la premier con la figlia a La Maddalena tra nuotate e passeggiate in centro 
Caterina De Roberto Claudio Ronchi
Regione

«Legge sugli staff,  se avete il coraggio spazzatela via»

Piga (FdI) provoca il Campo largo L’assessore Cocco: polemica sterile 
Roberto Murgia
L’intervista

«Sulle Ande chiedevo la salvezza alla Luna»

Carlitos Páez, ospite del Cagliari al Trofeo Riva: «Credeteci sempre, come il mio amico Diego Lopez» 
Lorenzo Piras
1940-2026

«Buon viaggio babbo» I fiori di Pavana per salutare Guccini

Il cardinale Zuppi, amico personale: «Poesia e musica fanno cantare il cuore» 
La storia

Gatto Nerone si perde ma ritrova la strada di casa

Nove chilometri in cinque giorni: così è tornato da Lanusei a Loceri 
Federica Melis
Milano

Impiantato un embrione sbagliato

Scambio di pazienti al San Raffaele: «Errore umano, ci scusiamo» 