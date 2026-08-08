Giorgia Meloni in vacanza nell’isola dei presidenti 

Nell’isola più amata dai presidenti è approdata anche Giorgia Meloni. Tre giorni all’insegna del relax in famiglia per la premier che ha scelto La Maddalena per trascorrere qualche giorno insieme alla figlia. Una vacanza iniziata giovedì mattina con un volo di linea da Roma a Olbia, poi il trasferimento in auto fino a Palau e l’imbarco sul traghetto come una qualsiasi turista, fatta eccezione per la presenza della scorta, ridotta e molto discreta. L’isola è tornata così da protagonista sulla scena delle vacanze politiche. Nel corso degli anni sono passati nelle acque dell’arcipelago, otto presidenti della Repubblica e diversi premier in veste istituzionale o balneare. Il più fedele Carlo Azeglio Ciampi che ci passò ben cinque vacanze.

Vacanze da premier

La presidente del Consiglio ha alloggiato in una struttura alberghiera cittadina e, senza perdere tempo, insieme alla figlia e agli addetti alla sicurezza è salita su un gommone per visitare le isole dell’arcipelago, a cominciare da Caprera. Il tutto nel massimo riserbo. Mare anche venerdì e ieri, con escursioni in gommone tra Spargi, Budelli, Santa Maria e Razzoli. Lunghe nuotate, bagni nelle acque cristalline, sotto il sole cocente, giochi con la figlia e pranzi semplici, conservati in una borsa frigo. Quando ormai la sua presenza non poteva più passare inosservata, venerdì è arrivata anche l’uscita pubblica: una passeggiata per le vie del centro, un giro per le vetrine, un po’ di shopping, un aperitivo in uno dei bar di Piazza 23 Febbraio e, in serata, una cena in un ristorante con vista panoramica su Cala Gavetta. Alcuni selfie e alcune manifestazioni di simpatia da parte di cittadini e turisti, hanno caratterizzato l’uscita.

Assente dall’isola il sindaco Fabio Lai, gli onori di casa sono stati fatti dalla vicesindaca Federica Porcu, esponente dello stesso partito, che ha espresso «orgoglio per la scelta del presidente del Consiglio dei ministri di trascorrere alcuni giorni a La Maddalena insieme a sua figlia. «Il fatto che abbia scelto la nostra isola per vivere qualche momento di tranquillità e dedicarsi alla famiglia – afferma la vicesindaca – è per me motivo di grande soddisfazione, oltre che una conferma del valore, della bellezza e dell’attrattività del nostro territorio». Porcu ha inoltre sottolineato la discrezione mostrata dai cittadini ed evidenziato come La Maddalena sia «un luogo autentico, capace di offrire bellezza, serenità e di far sentire a casa chiunque scelga di viverla». La partenza di Giorgia Meloni da La Maddalena è prevista per questa mattina.

I presidenti

Il feeling tra l’isola e i capi di Stato e di Governo è antico, complice anche il suo ruolo strategico. Il primo presidente della Repubblica in visita fu Luigi Einaudi nel 1951, poi Giuseppe Saragat, Sandro Pertini nel 1982, nel centenario della morte di Giuseppe Garibaldi e Oscar Luigi Scalfaro nel 1996 in occasione della chiusura di uno dei corsi allievi sottufficiali presso le Scuole Cemm. Antonio Segni ci passò da ministro ma non da presidente. Francesco Cossiga ci trascorreva le vacanze (qualche giorno anche da presidente) e coltivava vecchie amicizie, come quella con l’ex parroco Salvatore Capula. Di Ciampi sono rimaste celebri le lunghe nuotate nelle acque dell’arcipelago, Napolitano nel 2013 inaugurò il memoriale garibaldino a Forte Arbuticci e Sergio Mattarella ci passò le vacanze per tre anni. Lunga anche la lista dei premier: quella di Bettino Craxi fu una presenza costante per il 2 giugno a Caprera che vide anche Giovanni Spadolini, uno dei massimi conoscitori di cose garibaldine, appena eletto primo ministro. Silvio Berlusconi, oltre a frequentare l’arcipelago da turista sul suo yacht, nel 2009 partecipò da presidente al vertice Italia-Spagna nell’ex arsenale. Sotto gli occhi disincantati dei maddalenini abituati da secoli a veder passare la storia.

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