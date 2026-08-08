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Giunta.
09 agosto 2026 alle 00:46

In rete contro la crisi climatica 

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La Regione aderisce alla rete “Mediterranean Climate Action Partnership” (Mcap). Lo ha deliberato la Giunta su proposta dell’assessora all’Ambiente, Rosanna Laconi. Un’adesione finalizzata, secondo Laconi, «a promuovere lo scambio di conoscenze e buone pratiche, il rafforzamento delle capacità istituzionali e la valorizzazione delle esperienze sviluppate nell’ambito dell’attuazione della strategia regionale di adattamento ai cambiamenti climatici, riconoscendo la partecipazione alla rete quale azione coerente con gli obiettivi e con il modello di governance multilivello previsti dalla strategia stessa».

Su proposta dell’assessore all’Agricoltura Francesco Agus, la Giunta ha anche individuato l’Agenzia Asvi come soggetto gestore e attuatore degli interventi per il servizio di assistenza sanitaria, per la gestione, salvaguardia e valorizzazione del patrimonio ambientale e faunistico dei cavallini della Giara, a cui sono destinati 450 mila euro.

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