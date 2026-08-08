In rete contro la crisi climatica 

La Regione aderisce alla rete “Mediterranean Climate Action Partnership” (Mcap). Lo ha deliberato la Giunta su proposta dell’assessora all’Ambiente, Rosanna Laconi. Un’adesione finalizzata, secondo Laconi, «a promuovere lo scambio di conoscenze e buone pratiche, il rafforzamento delle capacità istituzionali e la valorizzazione delle esperienze sviluppate nell’ambito dell’attuazione della strategia regionale di adattamento ai cambiamenti climatici, riconoscendo la partecipazione alla rete quale azione coerente con gli obiettivi e con il modello di governance multilivello previsti dalla strategia stessa».

Su proposta dell’assessore all’Agricoltura Francesco Agus, la Giunta ha anche individuato l’Agenzia Asvi come soggetto gestore e attuatore degli interventi per il servizio di assistenza sanitaria, per la gestione, salvaguardia e valorizzazione del patrimonio ambientale e faunistico dei cavallini della Giara, a cui sono destinati 450 mila euro.

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