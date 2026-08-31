SFOGLIA IL QUOTIDIANO
logo
logo
VaiOnline
Selargius.
01 settembre 2026 alle 01:02

Una folla da record per l’Acqua Party 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Un afflusso così grande, forse non se lo aspettava nessuno. Tantissime persone hanno partecipato domenica all’iniziativa organizzata dal Comune nell’ambito della rassegna Viviamo Selargius “Acqua party”. Bambini e ragazzi assieme ai loro genitori hanno affollato la zona di San Lussorio dove per l’occasione erano stati montati scivoli, piscine, e gonfiabili vari.

«È stata una giornata bellissima» ha detto il sindaco Gigi Concu, «piena di sorrisi, giochi, acqua, schiuma e tanta allegria. Ma la soddisfazione più grande è stata vedere bambini, genitori e nonni felici di stare insieme, condividendo momenti semplici e preziosi. Ringraziamo tutti per la partecipazione». E le sorprese non sono finite. Domani altra festa al parco Lineare. L’appuntamento è dalle 18 alle 21 con una nuova serata dedicata a bambini, famiglie e a tutti gli appassionati di K-pop.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Serie A

Barella, i fischi sono un caso

l Caruso, L. Piras
Sanità

Oristano, l’ospedale a corto di medici: si cercano pensionati

Due avvisi della Asl per reperire personale nei reparti più in crisi 
Valeria Pinna
Clima

Le cozze di Olbia uccise dal caldo: persi 10mila quintali

Temperature in mare oltre i 30 gradi, incide anche l’assenza del maestrale 
Tania Careddu
Lo scontro

«A Report siamo pronti allo sciopero»

Ma la Rai non revoca i nuovi conduttori. Ranucci: li sostiene la stampa di destra 
Roma

Sparano alla figlia malata e si uccidono

Nella stanza i biglietti lasciati dalla coppia: «Da soli non ce la facciamo» 