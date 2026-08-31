Una folla da record per l’Acqua Party 

Un afflusso così grande, forse non se lo aspettava nessuno. Tantissime persone hanno partecipato domenica all’iniziativa organizzata dal Comune nell’ambito della rassegna Viviamo Selargius “Acqua party”. Bambini e ragazzi assieme ai loro genitori hanno affollato la zona di San Lussorio dove per l’occasione erano stati montati scivoli, piscine, e gonfiabili vari.

«È stata una giornata bellissima» ha detto il sindaco Gigi Concu, «piena di sorrisi, giochi, acqua, schiuma e tanta allegria. Ma la soddisfazione più grande è stata vedere bambini, genitori e nonni felici di stare insieme, condividendo momenti semplici e preziosi. Ringraziamo tutti per la partecipazione». E le sorprese non sono finite. Domani altra festa al parco Lineare. L’appuntamento è dalle 18 alle 21 con una nuova serata dedicata a bambini, famiglie e a tutti gli appassionati di K-pop.

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