Un tuffo nell’epoca vittoriana tra pizzi, cilindri e giochi 

Lo stupore è tutto negli occhi della 91enne Gina Laconi. In una domenica qualunque, ha varcato i cancelli del parco Europa a Pitz’e Serra e all’improvviso si è trovata catapultata in un’altra epoca. «All’inizio credevo fosse un matrimonio, c’erano tutti quegli abiti bellissimi. Mi sono davvero emozionata», dice.

È stata un successo l’iniziativa “Eleganza in scena tra cilindri e merletti”, organizzata dalla Pro Loco nel giardino in via Germania. Un tuffo nell’atmosfera dell’epoca vittoriana, tra abiti raffinati, merletti, cilindri, curiosità e giochi d’altri tempi. Un’edizione rinnovata e ampliata rispetto alla prima dell’anno scorso, che ha affascinato e coinvolto tantissime persone.

«Ci siamo voluti concentrare ancora di più sui giochi dell’epoca vittoriana», spiegano il presidente della Pro loco Stefano Lai e una delle organizzatrici Valentina Milia, «come quello dell’uovo, quello delle grazie e il lancio degli anelli, tutte cose non certo comuni oggi. Siamo davvero contenti di questa grande partecipazione».Tra i più contenti Ilenia Murgia e Massimiliano Loi, entrambi 37 anni, che saputo dell’iniziativa, sono corsi ad affittare l’abito d’epoca: «Per noi è la prima volta e siamo felicissimi. Una sera diversa per giocare tutti insieme, lontani da telefonini, il vero lusso è quello». Anche per Alessia Oppo, 50 anni, è la prima volta: «Un sogno che si avvera indossare questi abiti. Tornare indietro in un tempo che non c’è più ma che ha regalato tanta bellezza». Accanto a lei Michela Sassu, anche lei 50 anni: «La cosa più bella sono proprio gli abiti e l’atmosfera che si crea. All’epoca tutti avevamo un portamento impeccabile, erano sempre eleganti».

Tra archi, pizzi e merletti, ci sono i frequentatori abituali del parco. Come Patrizia Puddu 60 anni: «Un’iniziativa meravigliosa in un posto ideale come questo parco. Ne dovrebbero fare altre. Al parco Europa viene tanta gente eppure fanno tutto in centro e qui niente. Ci hanno portato via anche la festa dei popoli che era bellissima. Questo è un quartiere molto popolato ma non ci sono iniziative».

A divertire più di tutto è soprattutto il gioco dell’uovo: delimitata l’area inizia la sfida di equilibrio con ogni partecipante che percorre il percorso tenendo un uovo appoggiato sul cucchiaio, cercando di arrivare al traguardo senza farlo cadere. Così divertente che alla fine si uniscono anche quelli che l’abito non ce l’hanno ma che sono arrivati al parco soltanto per prendere un po’ d’aria. A chiudere la serata è stato un racconto tematico per immergersi nel periodo vittoriano tra curiosità, usanze, eleganza e vita quotidiana.

RIPRODUZIONE RISERVATA