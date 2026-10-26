Un regolamento per prevenire gli schiamazzi notturni 

Feste ed eventi ma anche l’intrattenersi fino a tarda ora nei principali spazi pubblici possono arrecare forte disagio a chi risiede vicino e desidera solamente riposare. Le lamentele inoltrate alla Polizia locale di Domusnovas da vari residenti nelle aree del parco Scarzella, di piazza Matteotti e de Sa Carruba hanno spinto l’amministrazione comunale a varare un regolamento per la tutela della quiete pubblica, la limitazione delle emissioni sonore ed il contrasto al degrado urbano negli spazi pubblici.

Un regolamento approvato con voto unanime in Consiglio comunale. «Recepisce la normativa nazionale - ha spiegato la sindaca Isangela Mascia - ma è basato anche sul buon senso che non deve mai mancare. Schiamazzi e disturbo alla quiete sono vietati nelle fasce orarie 14-16 e 23- 07 eccetto deroghe autorizzate dal Comune. Le sanzioni vanno da 25 a 500 euro». Nella seduta è stata anche approvata all’unanimità l’aliquota dell’addizionale Irpef 2027 che si conferma allo 0,3 per cento con soglia di esenzione Isee sotto o pari a 10 mila euro ed un gettito complessivo stimato in 170 mila euro. Il parlamentino ha espresso voto unanime anche sulla contrarietà del Comune alla nascita di un impianto di smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi a Is Urigus (San Giovanni Suergiu). «È una delibera - ha spiegato la sindaca - che lo stesso Comune di San Giovanni Suergiu, fortemente contrario all’impianto, ha chiesto a tutti di adottare e lo facciamo convintamente».

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